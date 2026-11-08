İstanbul'da Altın Kemer Maçında Azerbaycanlı Boksörün Hareketi Ortalığı Karıştırdı

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İstanbul’da WBC Silver ağır sıklet kemeri için yapılan Umut Çamkıran - Mourad Aliev maçı, karşılaşmanın ardından yaşanan arbedeyle gündeme geldi. Puanla kazanan Aliev’in tribünlere yaptığı hareketin ardından onlarca taraftar ringe girdi.
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Karşılaşmanın bitiminde Aliev’in seyircilere yönelik yaptığı bel altı hareket, salondaki Türk taraftarları kızdırdı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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