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İstanbul'da Altın Kemer Maçında Azerbaycanlı Boksörün Hareketi Ortalığı Karıştırdı

İstanbul'da Altın Kemer Maçında Azerbaycanlı Boksörün Hareketi Ortalığı Karıştırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 11:47

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İstanbul’da WBC Silver ağır sıklet kemeri için yapılan Umut Çamkıran - Mourad Aliev maçı, karşılaşmanın ardından yaşanan arbedeyle gündeme geldi. Puanla kazanan Aliev’in tribünlere yaptığı hareketin ardından onlarca taraftar ringe girdi.

İşte detaylar...

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Karşılaşmanın bitiminde Aliev’in seyircilere yönelik yaptığı bel altı hareket, salondaki Türk taraftarları kızdırdı.

Karşılaşmanın bitiminde Aliev’in seyircilere yönelik yaptığı bel altı hareket, salondaki Türk taraftarları kızdırdı.

Onlarca taraftarın ringe girmesiyle ortalık bir anda karıştı ve Aliev’e saldırı başladı. Aliev, salondan güçlükle çıkarıldı.

Aliev, “Ben dedim ki burama vurdu, kafama vurdu, insanlar kötü anladı” diyerek kendisini savundu. Bir muhabir, tribünlere dönüp kasıklarını göstererek ileri geri hareket yaptığı için taraftarların kışkırdığını hatırlattı. Aliev buna “Ben Umut’un vurduğu yerleri gösterdim” diye karşılık verdi.

Aliev sözlerini, “Türk milletiyle biz kardeşiz, arkadaşız. Düşman değilim, ben Azerbaycanlıyım. Umut da gelsin konuşalım” ifadeleriyle sürdürdü.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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