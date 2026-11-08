İstanbul'da Altın Kemer Maçında Azerbaycanlı Boksörün Hareketi Ortalığı Karıştırdı

Onlarca taraftarın ringe girmesiyle ortalık bir anda karıştı ve Aliev’e saldırı başladı. Aliev, salondan güçlükle çıkarıldı.

Aliev, “Ben dedim ki burama vurdu, kafama vurdu, insanlar kötü anladı” diyerek kendisini savundu. Bir muhabir, tribünlere dönüp kasıklarını göstererek ileri geri hareket yaptığı için taraftarların kışkırdığını hatırlattı. Aliev buna “Ben Umut’un vurduğu yerleri gösterdim” diye karşılık verdi.

Aliev sözlerini, “Türk milletiyle biz kardeşiz, arkadaşız. Düşman değilim, ben Azerbaycanlıyım. Umut da gelsin konuşalım” ifadeleriyle sürdürdü.