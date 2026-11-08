3 Bin Metre Derinlikte Altın Küre Buldular

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) ait Okeanos Explorer gemisinden suya indirilen uzaktan kumandalı araç, yaklaşık 10 santimetre çapındaki nesneyi fark etti. Kürenin bir yanındaki küçük delik yüzünden bir yumurta kesesi, sünger ya da tamamen yeni bir canlı olabileceği konuşuldu.

Ekip nesneyi vakumlu bir örnekleyiciyle topladı ve incelenmesi için Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'ne gönderdi.