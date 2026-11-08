3 Bin Metre Derinlikte Altın Küre Buldular
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Altın küre 2023'te Alaska Körfezi'nde 3 bin 250 metre derinlikte bir kayanın üzerinde bulundu.
İlk DNA testleri sonuç vermedi, cevap tüm genom dizilemesiyle geldi.
Küre, anemonun kayaya tutunmak için kullandığı tabanın kalıntısı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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