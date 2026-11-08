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3 Bin Metre Derinlikte Altın Küre Buldular

3 Bin Metre Derinlikte Altın Küre Buldular

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 09:40
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Alaska Körfezi'nde deniz tabanında bulunan ve bilim insanlarını iki yılı aşkın süre şaşırtan altın renkli küre sonunda tanımlandı. DNA analizine göre gizemli nesne, dev bir derin deniz anemonundan geriye kalan bir parça. 

İşte detaylar...

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Altın küre 2023'te Alaska Körfezi'nde 3 bin 250 metre derinlikte bir kayanın üzerinde bulundu.

Altın küre 2023'te Alaska Körfezi'nde 3 bin 250 metre derinlikte bir kayanın üzerinde bulundu.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) ait Okeanos Explorer gemisinden suya indirilen uzaktan kumandalı araç, yaklaşık 10 santimetre çapındaki nesneyi fark etti. Kürenin bir yanındaki küçük delik yüzünden bir yumurta kesesi, sünger ya da tamamen yeni bir canlı olabileceği konuşuldu.

Ekip nesneyi vakumlu bir örnekleyiciyle topladı ve incelenmesi için Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'ne gönderdi.

İlk DNA testleri sonuç vermedi, cevap tüm genom dizilemesiyle geldi.

İlk DNA testleri sonuç vermedi, cevap tüm genom dizilemesiyle geldi.

İncelemelerde nesnenin, mercan ve anemonların da içinde bulunduğu knidliler grubuna özgü yakıcı hücrelerle dolu lifli katmanlardan oluştuğu görüldü. Örnekteki başka mikroskobik canlıların genetik materyali ise ilk testleri sonuçsuz bıraktı.

Tüm genom dizilemesi, nesnenin Relicanthus daphneae adı verilen dev derin deniz anemonuyla güçlü bir genetik eşleşme gösterdiğini ortaya koydu.

Küre, anemonun kayaya tutunmak için kullandığı tabanın kalıntısı.

Küre, anemonun kayaya tutunmak için kullandığı tabanın kalıntısı.

Araştırmacılara göre altın küre, anemonun dış dokularının salgıladığı ince ve çok katmanlı bir örtü. Bu örtü hayvandan ayrılıp deniz tabanında kalabiliyor. Bilim insanları, anemonun yer değiştirirken bu tabakayı geride bırakmış olabileceğini düşünüyor.

Bir başka olası açıklama ise yarım kalmış bir eşeysiz üreme. Bazı anemonlar tabanını bırakıp uzaklaşıyor, geride kalan parçadan ise yeni bir anemon gelişiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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