Okyanusun 3 Bin Metre Derininde Dev Canlının Milyonlarca Yıllık Dişi Bulundu

Megalodon dişleri fosil kayıtlarında tamamen nadir sayılmaz. Çünkü köpek balıkları yaşamları boyunca çok sayıda diş döker. Megalodon gibi dev bir türün dişleri de zaman zaman kıyılarda, nehirlerde ya da eski deniz yataklarında bulunabilir.

Ancak bu keşfi farklı yapan şey, dişin deniz tabanında bulunduğu yerde görüntülenmiş olması. Bilim insanları fosili toplamadan önce onun kumların içindeki konumunu video kayıtlarıyla belgeledi. Bu nedenle keşif, derin sularda yerinde gözlemlenip toplanan ilk megalodon dişi olarak değerlendiriliyor.