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Okyanusun 3 Bin Metre Derininde Dev Canlının Milyonlarca Yıllık Dişi Bulundu

Okyanusun 3 Bin Metre Derininde Dev Canlının Milyonlarca Yıllık Dişi Bulundu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 22:01
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Okyanusun derinlikleri hala insanlığın en az bildiği yerlerden biri. Bazen bilim insanları yeni canlı türleri ararken, bazen de milyonlarca yıl öncesinden kalma izlerle karşılaşıyor. Pasifik Okyanusu’nda yapılan bir araştırma sırasında da tam olarak böyle bir keşif yaşandı. Deniz tabanını inceleyen uzaktan kumandalı bir robot, kumların arasında fosilleşmiş bir diş fark etti.

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3.090 metre derinlikte bulundu

3.090 metre derinlikte bulundu

Keşif, 2022 yılında Ocean Exploration Trust tarafından yürütülen bir araştırma seferi sırasında gerçekleşti. E/V Nautilus adlı araştırma gemisi, Pasifik Okyanusu’nda Johnston Atoll yakınlarındaki daha önce incelenmemiş bir deniz dağını araştırıyordu.

Ekip, bu bölgeyi incelemek için Hercules adlı uzaktan kumandalı deniz robotunu kullandı. Robot, yüzeyin yaklaşık 3.090 metre altında çeşitli örnekler toplarken kumların arasında sıra dışı bir parça görüntüledi. Yapılan incelemeler sonucunda parçanın 6,8 santimetre uzunluğunda fosilleşmiş bir megalodon dişi olduğu belirlendi.

Fosil bulunduğu yerde görüntülendi

Fosil bulunduğu yerde görüntülendi

Megalodon dişleri fosil kayıtlarında tamamen nadir sayılmaz. Çünkü köpek balıkları yaşamları boyunca çok sayıda diş döker. Megalodon gibi dev bir türün dişleri de zaman zaman kıyılarda, nehirlerde ya da eski deniz yataklarında bulunabilir.

Ancak bu keşfi farklı yapan şey, dişin deniz tabanında bulunduğu yerde görüntülenmiş olması. Bilim insanları fosili toplamadan önce onun kumların içindeki konumunu video kayıtlarıyla belgeledi. Bu nedenle keşif, derin sularda yerinde gözlemlenip toplanan ilk megalodon dişi olarak değerlendiriliyor.

Megalodonun açık okyanuslarda da dolaştığını gösterebilir

Megalodonun açık okyanuslarda da dolaştığını gösterebilir

Megalodonun yaklaşık 3,6 milyon yıl önce yok olduğu düşünülüyor. Bu dev köpek balığının en az 15 metre uzunluğa ulaşabildiği, bazı tahminlere göre ise 20 metreye kadar büyüyebildiği belirtiliyor.

Şimdiye kadar bulunan megalodon dişlerinin büyük bölümü kıyıya yakın alanlardan, nehir yataklarından ya da eski deniz çökeltilerinden çıkarılmıştı. Bu yüzden 3 bin metre derinlikte belgelenen bu diş, megalodonun yalnızca kıyıya yakın sularda değil, açık okyanus havzalarında da dolaşmış olabileceğine dair önemli bir ipucu sunuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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