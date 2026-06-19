Okyanusun 3 Bin Metre Derininde Dev Canlının Milyonlarca Yıllık Dişi Bulundu
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Okyanusun derinlikleri hala insanlığın en az bildiği yerlerden biri. Bazen bilim insanları yeni canlı türleri ararken, bazen de milyonlarca yıl öncesinden kalma izlerle karşılaşıyor. Pasifik Okyanusu’nda yapılan bir araştırma sırasında da tam olarak böyle bir keşif yaşandı. Deniz tabanını inceleyen uzaktan kumandalı bir robot, kumların arasında fosilleşmiş bir diş fark etti.
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3.090 metre derinlikte bulundu
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Fosil bulunduğu yerde görüntülendi
Megalodonun açık okyanuslarda da dolaştığını gösterebilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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