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Denizi 90 Kilometre Karaya Taşıyıp Suyunu İçilebilir Hale Getirecekler

Denizi 90 Kilometre Karaya Taşıyıp Suyunu İçilebilir Hale Getirecekler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 10:13
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Şili'nin Valparaíso Bölgesi'nde, uzun süredir su sıkıntısı yaşayan bölgelere su sağlamak için 119 milyon dolarlık bir tuzdan arındırma tesisi planlanıyor. Okyanustan çekilecek su, arıtıldıktan sonra yaklaşık 90 kilometrelik boru hattıyla iç kesimlere taşınacak. Ayrıntılar haberimizde.

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Tesis saniyede 240 litre, günde yaklaşık 20,7 milyon litre tatlı su üretecek.

Tesis saniyede 240 litre, günde yaklaşık 20,7 milyon litre tatlı su üretecek.

GW La Ligua şirketinin projesine göre okyanus suyu, La Ligua'ya bağlı Pichicuy'da kurulacak deniz yapılarıyla çekilecek. Su buradan yaklaşık 2,3 kilometre uzaklıktaki Huaquén bölgesinde kurulacak tesise pompalanacak ve ters osmoz yöntemiyle tuzundan arındırılacak.

Boru hattının büyük bölümü mevcut demiryolu güzergahını izleyecek.

Boru hattının büyük bölümü mevcut demiryolu güzergahını izleyecek.

Depolanan su, Nogales ve Cabildo'daki iki ana teslim noktasına pompalanacak. Suyun sanayide kullanılması ya da içme suyuna dönüştürülerek üçüncü taraflara satılması planlanıyor.

Projeyle ilgili açıklamada, tesisin geleneksel su kaynaklarını tamamlayarak suya erişimde uzun süredir zorluk yaşayan bölgelere güvence sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

İnşaatın 2027'de başlaması, tesisin 2028 ortasında çalışmaya başlaması planlanıyor.

İnşaatın 2027'de başlaması, tesisin 2028 ortasında çalışmaya başlaması planlanıyor.

Proje 2025 yazında çevresel etki değerlendirmesi için yeniden başvuruya sunuldu. İnşaatın bir buçuk yıldan biraz uzun sürmesi, bu süreçte ortalama 135, en fazla 230 kişinin çalışması öngörülüyor. Tesisin kullanım ömrü ise 22 yıl 3 ay olarak hesaplandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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