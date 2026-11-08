Denizi 90 Kilometre Karaya Taşıyıp Suyunu İçilebilir Hale Getirecekler
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Şili'nin Valparaíso Bölgesi'nde, uzun süredir su sıkıntısı yaşayan bölgelere su sağlamak için 119 milyon dolarlık bir tuzdan arındırma tesisi planlanıyor. Okyanustan çekilecek su, arıtıldıktan sonra yaklaşık 90 kilometrelik boru hattıyla iç kesimlere taşınacak. Ayrıntılar haberimizde.
Tesis saniyede 240 litre, günde yaklaşık 20,7 milyon litre tatlı su üretecek.
Boru hattının büyük bölümü mevcut demiryolu güzergahını izleyecek.
İnşaatın 2027'de başlaması, tesisin 2028 ortasında çalışmaya başlaması planlanıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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