Deniz Suyunu İçilebilir Hale Getiren Yöntem: Koyun Yününü Simsiyah Yaptılar
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Küresel su krizine karşı doğadan ilham alan sürdürülebilir ve düşük maliyetli bir çözüm geliştirildi. Cornell Üniversitesi araştırmacıları, polidopamin ile boyayarak 'ultra siyah' hale getirdikleri koyun yününü kullanarak deniz suyunu içme suyuna dönüştürmeyi başardı.
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Bilim insanlarının tahminlerine göre 2050 yılına kadar küresel kent nüfusunun yaklaşık yarısı yeterli içme suyuna erişimde zorluk yaşayacak.
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Araştırmanın temelinde, midyelerde bulunan bir proteinden esinlenilerek üretilen polidopamin (PDA) polimeri yer alıyor.
Güneş simülatörleriyle yapılan testlerde, malzemenin tuz birikimi yaşanmadan 10 saat boyunca kesintisiz çalışabildiği kanıtlandı.
Proje lideri Yrd. Doç. Dr. Larissa Shepherd, geliştirdikleri yöntemin en büyük avantajının doğallık ve sürdürülebilirlik olduğunu vurguladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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