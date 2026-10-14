Deniz Suyunu İçilebilir Hale Getiren Yöntem: Koyun Yününü Simsiyah Yaptılar

Shepherd, 'Amacımız, doğal malzemeler kullanarak altyapısı yetersiz bölgelerin deniz suyundan temiz su üretebilmesini sağlamak. Yün biyolojik olarak tamamen parçalanabilir bir malzeme; bu sayede mikroplastik veya kalıcı atık endişesi taşımamıza gerek kalmıyor' ifadelerini kullandı.

Araştırma ekibi, standart siyah bir kumaştan PDA ile boyanmış yüne geçişin devasa bir performans artışı sağladığını, ultra siyah teknolojisinin ise bu verimi bir adım daha öteye taşıdığını belirtiyor. Gelecek aşamalarda bu yenilikçi yün teknolojisinin yağmur suyu ve atık sular üzerinde denenmesi ve su toplama tasarımlarının daha da geliştirilmesi planlanıyor.