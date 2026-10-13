Bekarken Daha Mutlu Burçlar: Bekar Kalmayı Seven 5 Burç
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Bazı insanlar hayatı mutlaka bir partnerle paylaşmak isterken, Zodyak’ın bazı burçları yalnızlığın sunduğu huzuru, bağımsızlığı ve özgürlüğü her şeye tercih ediyor. Standartlarının yüksekliği, incinme korkusu ya da macera tutkusu... Sebebi ne olursa olsun, bir ilişkiye girmek yerine bekar kalmaktan keyif alan ve kendi kendine yetebilen 5 burç belli oldu.
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Akrep Burcu
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Başak Burcu
Yengeç Burcu
Balık Burcu
Yay Burcu
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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