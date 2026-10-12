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Sürekli İlişki Arayan 4 Burç Belli Oldu

Sürekli İlişki Arayan 4 Burç Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 17:41
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Hayatta, duygusal olarak tatmin edici bir ilişkinin merkezinde olmaktan daha büyük bir keyif veren çok az şey var. Mum ışığında akşam yemekleri, ideal randevu geceleri ve geç saatlerde yapılan tatlı telefon konuşmaları... Birçoğumuz bir ilişkinin getirdiği romantizm ve güven duygusunu sevsek de Zodyak’ın bazı üyeleri için romantik bir partnerin varlığı adeta bir yaşam gereksinimi.

Tek başlarına kalmaktansa hayatı her anıyla bir partnerle paylaşmayı seçen, duygusal ve fiziksel olarak sürekli bir ilişki içinde olmak isteyen 4 burç açıklandı.

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Boğa Burcu

Boğa Burcu

Boğa burcu için bir ilişkinin içinde olmak sadece duygusal romantizmden ibaret değildir; bir ilişkinin sunduğu o eşsiz öngörülebilirlik ve güven ortamı Boğa için vazgeçilmezdir.

  • Birisiyle birkaç randevuya çıktıktan sonra Boğa burcu hızla yerleşmeye ve ilişkiyi resmi bir çift olarak adlandırmaya hazır hale gelir.

  • Kendi titizlikle düzenlenmiş programını partnerininkine entegre eder. Oluşturduğu bu yeni rutin, Boğa’nın içsel olarak en çok geliştiği ve kendini güvende hissettiği alandır.

İkizler Burcu

İkizler Burcu

Zodyak’ın en sosyal ve dışa dönük işaretlerinden biri olan İkizler, hayatın tek başına yaşanmayacak kadar renkli olduğuna inanır. Sürekli bir ilgi, etkileşim ve özen arayışındadır.

  • Hayatın paylaşılmak için olduğuna inanan İkizler, ömrünün geri kalanında sevgiyle hatırlayacağı kalıcı anıları bir partnerle oluşturmak ister.

  • Bir arkadaş çevresiyle vakit geçirmekten keyif alsa da zamanını ve zihnini adayabileceği sevgi dolu bir partnerin varlığı İkizler’i en mutlu eden durumdur.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

Aşırı sosyal yapısıyla bilinen Aslan burcu, iyi günde de kötü günde de yanında duracak güçlü bir dost ve sevgili ister. Aslanlar, yalnızlığın her türlüsünden adeta nefret ederler.

  • Tek başlarına yatağa girdiklerinde sürekli dönüp duran ve huzursuz olan Aslanlar, yanlarında bir partner olduğunda derin bir uyku çekerler.

  • Partnerinden aldığı fiziksel ve duygusal sıcaklık, Aslan’ın hayattaki en büyük konfor alanını oluşturur.

Terazi Burcu

Terazi Burcu

Terazi burcu ara sıra yalnız zaman geçirmekten rahatsız olmasa da, yaşamdaki en büyük tatmini saygı duyduğu ve değer verdiği biriyle yüz yüze geldiğinde yaşar.

  • Terazi için partner, hem maceralı randevulara çıkacağı bir romantik aday hem de zamanının çoğunu birlikte geçireceği en yakın arkadaştır.

  • Yalnız kaldığı kısa sürelerde bile partnerinin yüzünü hayal etmeye, sesini ve gözlerindeki ışıltıyı özlemle hatırlamaya başlar. Yalnızlık onun için sadece kısa bir mola olabilir, asla kalıcı bir durum değildir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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