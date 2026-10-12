Sürekli İlişki Arayan 4 Burç Belli Oldu
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Hayatta, duygusal olarak tatmin edici bir ilişkinin merkezinde olmaktan daha büyük bir keyif veren çok az şey var. Mum ışığında akşam yemekleri, ideal randevu geceleri ve geç saatlerde yapılan tatlı telefon konuşmaları... Birçoğumuz bir ilişkinin getirdiği romantizm ve güven duygusunu sevsek de Zodyak’ın bazı üyeleri için romantik bir partnerin varlığı adeta bir yaşam gereksinimi.
Tek başlarına kalmaktansa hayatı her anıyla bir partnerle paylaşmayı seçen, duygusal ve fiziksel olarak sürekli bir ilişki içinde olmak isteyen 4 burç açıklandı.
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Boğa Burcu
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İkizler Burcu
Aslan Burcu
Terazi Burcu
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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