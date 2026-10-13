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Bir Psikoloğa Göre Öfkeli Çocuğu Sakinleştirmek İçin Söylemeniz Gereken Cümle

Bir Psikoloğa Göre Öfkeli Çocuğu Sakinleştirmek İçin Söylemeniz Gereken Cümle

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 10:01
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Çocuğunuz şiddetli bir öfke nöbeti geçirirken hemen hemen her ebeveynin ilk refleksi, gürültüyü bastırmak için sesini yükseltmek ve hızlıca 'Sakin ol!' demek olur. Ancak uzmanlar ve sinirbilim çalışmaları, kriz anında söylenen bu iki kelimenin alev alev yanan duygusal ateşe benzin dökmekten farksız olduğunu gösteriyor. Çocuk psikologlarına göre, kontrolden çıkan çocukları ve gençleri yatıştırmanın en etkili yolu ebeveynlerin bilinçli olarak benimseyeceği 'yavaş ve alçak sesle konuşma' alışkanlığından geçiyor.

İşte detaylar...

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Çocuklar yoğun bir duygusal dalgalanma yaşadıklarında beyinleri; mantık, problem çözme ve dürtü kontrolünden sorumlu yürütücü işlev modunu kapatır.

Çocuklar yoğun bir duygusal dalgalanma yaşadıklarında beyinleri; mantık, problem çözme ve dürtü kontrolünden sorumlu yürütücü işlev modunu kapatır.

Otomatik olarak koruyucu ve tepkisel bir moda geçerler. Bu yüksek stres anlarında bir yetişkinin 'sakin ol' bağırışı, çocuk tarafından bir yardım eli olarak değil; yargılanma, değersizleştirme veya hislerini gizleme talebi olarak algılanır.

Ebeveynin de sesini yükseltmesi veya aceleci komutlar vermesi, çocuğun beynine yetişkinin de krizde olduğu mesajını gönderir. Bu durum, iki tarafın sinir sisteminin birbirini karşılıklı olarak daha da tetiklemesine yol açar.

Çocuk psikologları, kriz anlarını yönetmenin temelinin "eş düzenleme" (co-regulation) mekanizmasında yattığını belirtiyor. Çocuklar, duygularıyla nasıl başa çıkacaklarını ebeveynlerinin tepkilerini izleyerek öğreniyor.

Çocuk psikologları, kriz anlarını yönetmenin temelinin "eş düzenleme" (co-regulation) mekanizmasında yattığını belirtiyor. Çocuklar, duygularıyla nasıl başa çıkacaklarını ebeveynlerinin tepkilerini izleyerek öğreniyor.

Çocuk Psikologu Dr. Amy Kincaid Todey bu durumu şöyle özetliyor:

'Ebeveynlerin tamamen sakin olmasına gerek yok; sadece çocuklarından bir tık daha sakin olmaları yeterlidir.'

Gelişimsel psikologlar ve klinik uzmanlar, bu yöntemin fizyolojik etkisini şu adımlarla açıklıyor:

  • Fiziksel Seviyeye İnmek: Klinik Psikolog Dr. Rebecca Weksner, konuşma sesini bir oktav alçaltıp fiziki duruşu çocuğun göz hizasına getirmenin beynine doğrudan bir calming (sakinleşme) modeli sunduğunu ifade ediyor.

  • Kelime Sayısını Bırakmak ve Yavaşlamak: Alev almış bir beyin dili hızlı işleyemez. Uzun dersler vermek yerine konuşma hızını düşürmek ve az kelime kullanmak, çocuğa 'Bu durum büyük ama güvendesin, halledebiliriz' mesajı iletir.

  • Altı Kelimelik Onaylama Cümlesi: Tepkisellik yerine duyguyu kabul etmek savunma duvarlarını indirir. Dr. Todey, 'Ne kadar üzgün olduğunu görüyorum' gibi net ve yalın bir ifadenin anında dengeleyici bir etki yarattığını vurguluyor. Duyguya katılmak, davranışı onaylamak anlamına gelmez; 'Ne kadar üzgün olduğunu görüyorum, ama cevap hâlâ hayır' diyerek kararlı sınırlar korunabilir.

Duyguyu adlandırarak kontrol altına alma yöntemi her yaşta işe yarasa da uygulama biçimi yaş büyüdükçe farklılaşır.

Duyguyu adlandırarak kontrol altına alma yöntemi her yaşta işe yarasa da uygulama biçimi yaş büyüdükçe farklılaşır.

Özellikle ergenlik çağındaki gençlerde bu yaklaşımı sergilerken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

  • Aşırı Terapötik Dilden Kaçının: Gençler yapay veya klinik gelen ifadelerden rahatsız olurlar. 'Öfke yaşadığını görüyorum' gibi teşhis koyan cümleler yerine; 'Bunun hayal kırıklığı yarattığını biliyorum' veya 'Utanmış gibi görünüyorsun?' gibi daha doğal ve temkinli gözlemler kullanılmalıdır.

  • Sözü Söyleyin ve Susun: Bu yöntemin en kritik adımı, sakin cümleyi kurduktan sonra konuşmayı kesmektir. Gençlere duygularını işlemeleri veya karşı çıkmaları için alan tanınmalıdır. Genç bir birey, 'Hayal kırıklığına uğramadım, çok kızgınım!' diye tepki verse bile, bu durum kendi hissini tanımladığını gösterir ve olumlu bir adımdır.

  • Fırtına Geçtikten Sonra Çözüme Geçin: İlk duygusal yoğunluk yatıştıktan sonra, ebeveynler 'Bu konuda ne yapmak istiyorsun?' sorusuyla genci çözüm üretme sürecine dahil edebilir.

Ebeveynlerin sakin ve kararlı ses tonunu onaylama ve alan tanıma ile birleştirmesi, çocukların gerçek dünyadaki zorluklara karşı duygusal dayanıklılık kazanmasını sağlayan en temel anahtardır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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