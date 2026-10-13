Bir Psikoloğa Göre Öfkeli Çocuğu Sakinleştirmek İçin Söylemeniz Gereken Cümle

Otomatik olarak koruyucu ve tepkisel bir moda geçerler. Bu yüksek stres anlarında bir yetişkinin 'sakin ol' bağırışı, çocuk tarafından bir yardım eli olarak değil; yargılanma, değersizleştirme veya hislerini gizleme talebi olarak algılanır.

Ebeveynin de sesini yükseltmesi veya aceleci komutlar vermesi, çocuğun beynine yetişkinin de krizde olduğu mesajını gönderir. Bu durum, iki tarafın sinir sisteminin birbirini karşılıklı olarak daha da tetiklemesine yol açar.