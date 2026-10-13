Bir Psikoloğa Göre Öfkeli Çocuğu Sakinleştirmek İçin Söylemeniz Gereken Cümle
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Çocuğunuz şiddetli bir öfke nöbeti geçirirken hemen hemen her ebeveynin ilk refleksi, gürültüyü bastırmak için sesini yükseltmek ve hızlıca 'Sakin ol!' demek olur. Ancak uzmanlar ve sinirbilim çalışmaları, kriz anında söylenen bu iki kelimenin alev alev yanan duygusal ateşe benzin dökmekten farksız olduğunu gösteriyor. Çocuk psikologlarına göre, kontrolden çıkan çocukları ve gençleri yatıştırmanın en etkili yolu ebeveynlerin bilinçli olarak benimseyeceği 'yavaş ve alçak sesle konuşma' alışkanlığından geçiyor.
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Çocuklar yoğun bir duygusal dalgalanma yaşadıklarında beyinleri; mantık, problem çözme ve dürtü kontrolünden sorumlu yürütücü işlev modunu kapatır.
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Çocuk psikologları, kriz anlarını yönetmenin temelinin "eş düzenleme" (co-regulation) mekanizmasında yattığını belirtiyor. Çocuklar, duygularıyla nasıl başa çıkacaklarını ebeveynlerinin tepkilerini izleyerek öğreniyor.
Duyguyu adlandırarak kontrol altına alma yöntemi her yaşta işe yarasa da uygulama biçimi yaş büyüdükçe farklılaşır.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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