Çocuk Psikologları Açıkladı: Çocukları Uyutmayı Kolaylaştıran Basit Alışkanlık

Dr. Whitehouse’a göre çocuklar için yatma vakti sadece bir uyku zamanı değil, aynı zamanda günün sonunda ebeveynden ayrılmayı temsil eden stresli bir an. Ebeveynlerin yorgunluktan bir an önce yalnız kalmak istemesi, çocuk tarafından hissediliyor ve bu durum tam aksi bir etki yaratarak direnci artırıyor.

'Uykuya, çocukları kandırarak veya zorlayarak uyutmamız gereken bir süreç gibi bakma eğilimindeyiz,' diyen Dr. Whitehouse, uykuya geçişin anahtarını şöyle açıklıyor:

'Belirli aktivitelerin veya uyku listelerinin kendisi, çocuğun sinir sistemine güvenlik hissi veren güvenilir bir yetişkinle kurulan öngörülebilir bir bağlantı anından çok daha az önemlidir. Çocuğunuzu yorgun hissettiren şeylere odaklanmak yerine, her ikinizin de birbirine yakın hissetmesini sağlayan ebeveyn-çocuk bağlarına odaklanmalısınız.'

Ekran kullanımından kaçınmak şartıyla; birlikte kitap okumak, sarılmak, ninni veya sakinleştirici müzikler dinlemek gibi duyusal tecrübelerin çocuğun beyin ve sinir sistemine 'her şey yolunda ve güvendesin' sinyali gönderdiği ifade ediliyor.