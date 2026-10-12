Çocuk Psikologları Açıkladı: Çocukları Uyutmayı Kolaylaştıran Basit Alışkanlık
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Birçok ebeveyn için akşam saatleri günün en zorlu mücadelesine dönüşebiliyor. Bir bardak daha su isteme, son bir hikaye pazarlığı ya da diş fırçalamamak için direnen çocuklar, ebeveynleri zihinsel ve fiziksel olarak tüketebiliyor. Ancak uzmanlar, yatma vakti krizlerini sona erdirmenin yolunun 'çocuğu yormaya veya kandırmaya çalışmak' değil, beklenmedik kadar basit tek bir alışkanlıktan geçtiğini belirtiyor: Çocukla gerçek ve dingin bir bağ kurmak.
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New York'ta çalışan lisanslı çocuk psikoloğu Dr. Amanda Whitehouse, ebeveynlerin en büyük hatasının yatma zamanına "üstesinden gelinmesi gereken bir görev" olarak bakmaları olduğunu vurguluyor.
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Dr. Whitehouse, çocukların uykuya sorunsuz geçiş yapabilmesi için ebeveynlerin dikkat etmesi gereken 3 ek kritik alışkanlığı da şöyle sıralıyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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