Psikologlara Göre Bazı İnsanların Sokakta Tanıdıklarını Görmezden Gelmesinin Asıl Nedeni

Bazen durum çok daha basit bir nedene dayanıyor:

Zihinsel Dalgınlık: Günlük endişelere veya işlere odaklanıldığı anlarda çevre tamamen gözden kaçabiliyor.

Geçici Ruh Hali: O an sadece kimseyle konuşmadan yola devam etme tercihi yapılabiliyor.

Özetle, sokakta birinin sizi görmezden gelmesi her zaman bir tepki veya kişisel reddetme anlamına gelmiyor. Bu durum, karşı tarafın o anki enerji seviyesi, ruh hali ve sosyalleşme isteğiyle ilgili anlık bir savunma refleksinden ibaret olabiliyor.