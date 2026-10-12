Psikologlara Göre Bazı İnsanların Sokakta Tanıdıklarını Görmezden Gelmesinin Asıl Nedeni
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Yolda yürürken uzaktan tanıdık birini görüp aniden yönünüzü değiştirdiğiniz ya da telefona bakıyormuş gibi yaptığınız oldu mu? Toplumda genellikle 'kabalık' veya 'soğukluk' olarak nitelendirilen bu yaygın davranışın arkasındaki gerçek nedenler ortaya çıktı. Psikologlara göre, sokakta tanıdığı birini görmemiş gibi davranan insanlar çoğu zaman saygısızlık yapmıyor; aksine zihinsel yorgunluk ve tükenmişlik yaşıyor.
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Uzmanlar, duygusal ve zihinsel olarak tükenmiş hissedilen dönemlerde birkaç dakikalık ayaküstü sohbetlerin bile beyin için aşırı bir çaba gibi algılanabildiğini belirtiyor.
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Görmezden gelme davranışının bir diğer temel nedeni ise sosyal kaygı ve reddedilme korkusu.
Tüm bunlara rağmen uzmanlar, her kaçınma davranışının klinik bir kaygıya veya düşük öz saygıya bağlanmaması gerektiğinin altını çiziyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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