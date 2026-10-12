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Psikologlara Göre Bazı İnsanların Sokakta Tanıdıklarını Görmezden Gelmesinin Asıl Nedeni

Psikologlara Göre Bazı İnsanların Sokakta Tanıdıklarını Görmezden Gelmesinin Asıl Nedeni

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 14:41
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Yolda yürürken uzaktan tanıdık birini görüp aniden yönünüzü değiştirdiğiniz ya da telefona bakıyormuş gibi yaptığınız oldu mu? Toplumda genellikle 'kabalık' veya 'soğukluk' olarak nitelendirilen bu yaygın davranışın arkasındaki gerçek nedenler ortaya çıktı. Psikologlara göre, sokakta tanıdığı birini görmemiş gibi davranan insanlar çoğu zaman saygısızlık yapmıyor; aksine zihinsel yorgunluk ve tükenmişlik yaşıyor.

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Uzmanlar, duygusal ve zihinsel olarak tükenmiş hissedilen dönemlerde birkaç dakikalık ayaküstü sohbetlerin bile beyin için aşırı bir çaba gibi algılanabildiğini belirtiyor.

Uzmanlar, duygusal ve zihinsel olarak tükenmiş hissedilen dönemlerde birkaç dakikalık ayaküstü sohbetlerin bile beyin için aşırı bir çaba gibi algılanabildiğini belirtiyor.

Zihinsel yorgunluk anlarında bireyler, kısıtlı kalan duygusal kaynaklarını koruyabilmek adına sosyal etkileşimlerden kaçınma eğilimi gösteriyor.

Bu tür durumlarda birini görmezden gelmek, o kişiye değer verilmediği anlamına gelmiyor. Aksine kişinin o an sadece sessizliğe, kendi alanına ve zihinsel dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Görmezden gelme davranışının bir diğer temel nedeni ise sosyal kaygı ve reddedilme korkusu.

Görmezden gelme davranışının bir diğer temel nedeni ise sosyal kaygı ve reddedilme korkusu.

HuffPost'a değerlendirmelerde bulunan Psikolog Marcelo Ceberio, olumsuz öz imaja sahip kişilerin 'varlıklarının başkalarını rahatsız ettiği' veya 'karşıdakinin kendileriyle konuşmak istemediği' düşüncesine kapılabildiklerini ifade ediyor.

Psikiyatrist Christophe André ise başkalarının yargılamasından duyulan endişenin kaçınma davranışını tetiklediğine dikkat çekiyor. Ne söyleyeceğini bilememe, rahatsız hissetme veya utanma ihtimali, basit bir selamlaşmayı dahi güvensizlik kaynağına dönüştürebiliyor. Karşılaşmadan kaçınmak, birey için bu rahatsız edici durumdan korunma mekanizması haline geliyor.

Tüm bunlara rağmen uzmanlar, her kaçınma davranışının klinik bir kaygıya veya düşük öz saygıya bağlanmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Tüm bunlara rağmen uzmanlar, her kaçınma davranışının klinik bir kaygıya veya düşük öz saygıya bağlanmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Bazen durum çok daha basit bir nedene dayanıyor:

  • Zihinsel Dalgınlık: Günlük endişelere veya işlere odaklanıldığı anlarda çevre tamamen gözden kaçabiliyor.

  • Geçici Ruh Hali: O an sadece kimseyle konuşmadan yola devam etme tercihi yapılabiliyor.

Özetle, sokakta birinin sizi görmezden gelmesi her zaman bir tepki veya kişisel reddetme anlamına gelmiyor. Bu durum, karşı tarafın o anki enerji seviyesi, ruh hali ve sosyalleşme isteğiyle ilgili anlık bir savunma refleksinden ibaret olabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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