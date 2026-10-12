1985’te İnşa Ettikleri 54 Metrelik Dev Aynayı Dağın Başında Unuttular
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Erivan’dan iki saat uzaklıkta, Ermenistan dağlarındaki otlakların ve sığırların ortasında, bir zamanlar insanlığın uzaydaki izlerini arayan devasa bir bilimsel miras sessizce duruyor: Orgov Radyo-Optik Teleskobu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzay araştırmaları ilk olarak nükleer başlıkları uzak mesafelere taşıma ihtiyacıyla başlasa da, Soğuk Savaş dönemiyle birlikte kapitalizm ve komünizm arasındaki iddialı bir ideolojik arenaya dönüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte bu atmosferde Ermeni bilim insanı Paris Herouni, Moskova’daki bürokratik engellere ve muhalefete rağmen uzaydan gelen sinyalleri yakalayacak yeni bir teleskop projesini hayata geçirmeyi başardı.
1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Kafkasya’da patlak veren savaşlar pek çok tesisi atıl durumda bıraksa da, Herouni teleskobu 2008’deki ölümüne kadar çalışır halde tutmayı başardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın