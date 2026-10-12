1985’te İnşa Ettikleri 54 Metrelik Dev Aynayı Dağın Başında Unuttular

SSCB’nin 4 Ekim 1957’de fırlattığı ilk yapay uydu Sputnik 1, ABD’de derin bir şoka yol açtı ve bu gelişmeden yaklaşık bir yıl sonra NASA kuruldu. Yarışın kızıştığı 1966 yılında NASA’nın bütçesi ABD federal bütçesinin %4,4’üne kadar ulaştı. Her iki süper güç de bilim insanlarına devasa imkânlar sundu. İdeolojik rekabetin gölgesinde bile bilim insanları ortak bir amaca hizmet ediyordu: Yeryüzü siyasetinden bağımsız olarak evreni keşfetmek.

Bu küresel merakın en somut örneklerinden biri 1971’de yaşandı. Carl Sagan’ın da aralarında bulunduğu ABD ve SSCB’den 44 tanınmış bilim insanı, Ermenistan’ın Byurakan köyünde düzenlenen ilk uzaylı zekâ konferansında bir araya gelerek Dış Dünya Zekası Arayışı (SETI) ve uluslararası iş birliğinin temellerini attı.