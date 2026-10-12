"4 Siyah Nokta" Tabelasının Gizemi Çözüldü: Bakın Ne Anlama Geliyormuş
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Sürücülerin trafikte karşılaştığı bazı yol işaretleri, alışılmışın dışındaki sembolleriyle merak uyandırıyor. Bunlardan biri olan kırmızı çerçeveli üçgen içerisindeki 4 siyah nokta, ilk bakışta yol bozukluğunu ya da çukurları çağrıştırsa da arkasında bambaşka ve hayati bir anlam taşıyor.
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Hindistan'da bulunan bu tabelanın anlamı, sosyal medyada bir sürücünün yetkililere soru yöneltmesiyle açıklandı.
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Bölgeden geçen sürücülerin uyması gereken temel kurallar ise şöyle sıralanıyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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