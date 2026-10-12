article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
"4 Siyah Nokta" Tabelasının Gizemi Çözüldü: Bakın Ne Anlama Geliyormuş

"4 Siyah Nokta" Tabelasının Gizemi Çözüldü: Bakın Ne Anlama Geliyormuş

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 13:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sürücülerin trafikte karşılaştığı bazı yol işaretleri, alışılmışın dışındaki sembolleriyle merak uyandırıyor. Bunlardan biri olan kırmızı çerçeveli üçgen içerisindeki 4 siyah nokta, ilk bakışta yol bozukluğunu ya da çukurları çağrıştırsa da arkasında bambaşka ve hayati bir anlam taşıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hindistan'da bulunan bu tabelanın anlamı, sosyal medyada bir sürücünün yetkililere soru yöneltmesiyle açıklandı.

Hindistan'da bulunan bu tabelanın anlamı, sosyal medyada bir sürücünün yetkililere soru yöneltmesiyle açıklandı.

Whitefield Trafik Polisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu bölgede görme engelli bireylere yönelik bir okulun bulunduğu belirtilerek tabelanın gerçek amacı paylaşıldı.

Üçgen içindeki dört siyah nokta sembolü, sürücüleri yakın çevrede görme engelli bireylerin yolda bulunabileceği konusunda uyarıyor. Görme engelli kişilerin araç hareketlerini ve yol koşullarını algılaması zor olduğundan, özellikle bu tür özel okul ve kurumların çevresine yerleştirilen tabela, olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Bölgeden geçen sürücülerin uyması gereken temel kurallar ise şöyle sıralanıyor:

Bölgeden geçen sürücülerin uyması gereken temel kurallar ise şöyle sıralanıyor:

  • Hızı yol ve trafik koşullarına uygun şekilde düşürmek.

  • Yol kenarlarını ve yaya geçitlerini ekstra dikkatle kontrol etmek.

  • Görme engelli bir yaya görüldüğünde güvenli geçiş yapabilmesi için durup öncelik tanımak.

  • Ani fren ve riskli manevralardan kaçınmak.

Dünyadaki standartlarda görme ve işitme engelli yayalar için benzer uyarı işaretleri yer alırken, dört siyah noktalı bu özel tabelanın bilinen en net örneği Hindistan'dan geliyor. Türkiye'de söz konusu tabelanın yeni bir uygulama olarak yollara yerleştirildiğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın