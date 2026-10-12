Hindi Yumurtasını Neden Yemiyoruz?

Sağlıklı bir tavuk neredeyse her gün yumurtlarken, bir dişi hindi doğada veya çiftlikte her 24 ila 32 saatte bir yumurta bırakır. Oregon Balık ve Yaban Hayatı Departmanı verilerine göre, dişi bir hindi iki haftalık yumurtlama döneminde genellikle yalnızca 9 ila 13 yumurtadan oluşan bir kuluçka periyodu tamamlar.

Üstelik hindilerin yumurtlama olgunluğuna ulaşması yedi ayı bulurken, tavuklarda bu süre sadece beş aydır. Üreticiler açısından bu farklar, hindi yumurtasını ticari olarak verimsiz kılmaktadır.