article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hindi Yumurtasını Neden Yemiyoruz?

Hindi Yumurtasını Neden Yemiyoruz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 10:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mutfaklarımızın ve kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan yumurta denince akla ilk olarak tavuk gelse de kümes hayvanı yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan hindilerin yumurtaları sofralarımızda hemen hemen hiç yer bulamıyor. Yüzlerce hindi çiftliği bulunmasına ve hindilerin yenilebilir yumurtalar üretmesine rağmen, bu durum finansal ve biyolojik gerçeklere dayanıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yumurta üreticileri için en kritik faktör verimliliktir.

Yumurta üreticileri için en kritik faktör verimliliktir.

Sağlıklı bir tavuk neredeyse her gün yumurtlarken, bir dişi hindi doğada veya çiftlikte her 24 ila 32 saatte bir yumurta bırakır. Oregon Balık ve Yaban Hayatı Departmanı verilerine göre, dişi bir hindi iki haftalık yumurtlama döneminde genellikle yalnızca 9 ila 13 yumurtadan oluşan bir kuluçka periyodu tamamlar.

Üstelik hindilerin yumurtlama olgunluğuna ulaşması yedi ayı bulurken, tavuklarda bu süre sadece beş aydır. Üreticiler açısından bu farklar, hindi yumurtasını ticari olarak verimsiz kılmaktadır.

Fiziksel olarak tavuklardan çok daha büyük ve güçlü olan hindileri yetiştirmek ciddi bir maliyet gerektirir.

Fiziksel olarak tavuklardan çok daha büyük ve güçlü olan hindileri yetiştirmek ciddi bir maliyet gerektirir.

Büyümeleri için geniş alanlara ve yüksek miktarda yeme ihtiyaç duyan hindileri sadece yumurta üretimi için beslemek, endüstriyel açıdan sürdürülebilir bir finansal model sunmamaktadır.

Peki, hindi yumurtası yenir mi? Hindi yetiştiricilerine ve uzmanlara göre hindi yumurtası tamamen yenilebilirdir. Tadı tavuk yumurtasına son derece benzeyen hindi yumurtaları; sadece biraz daha büyük boyutlu, daha sert kabuklu ve daha kalın zarlıdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın