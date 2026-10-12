Hindi Yumurtasını Neden Yemiyoruz?
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Mutfaklarımızın ve kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan yumurta denince akla ilk olarak tavuk gelse de kümes hayvanı yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan hindilerin yumurtaları sofralarımızda hemen hemen hiç yer bulamıyor. Yüzlerce hindi çiftliği bulunmasına ve hindilerin yenilebilir yumurtalar üretmesine rağmen, bu durum finansal ve biyolojik gerçeklere dayanıyor.
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Yumurta üreticileri için en kritik faktör verimliliktir.
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Fiziksel olarak tavuklardan çok daha büyük ve güçlü olan hindileri yetiştirmek ciddi bir maliyet gerektirir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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