Ölen Emeklilerin Hesabına Para Yatırılınca İngiltere Karıştı

'Bir kişinin ölümü ile ailesinin bunu kaydettirmesi arasında zaman farkı oluşabiliyor. DWP'nin insanları bu parayı geri ödemeye zorlama konusunda yasal bir yetkisi yok. Yakın zamanda bir yakınını kaybeden insanlara karşı sert bir tutum sergilenmesi de kamuoyunu rahatsız edecektir. Emekli nüfusu ve maaşlar arttıkça bu rakamlar daha da yükselecektir.'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan bir DWP sözcüsü, makul ve maliyet etkin olduğu durumlarda tüm borçları tahsil etme politikası yürüttüklerini belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu:

'Yakınını kaybeden herkesi, tek bir adımda tüm kamu kurumlarına bildirim yapmayı sağlayan 'Bize Bir Kez Bildirin' (Tell Us Once) hizmetini kullanmaya davet ediyoruz. Bildirim ulaştığı anda kayıtlarımızı hızla güncelliyor ve yardımların yalnızca hak sahiplerine ulaşmasını sağlıyoruz.'