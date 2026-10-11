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Ölen Emeklilerin Hesabına Para Yatırılınca İngiltere Karıştı

Ölen Emeklilerin Hesabına Para Yatırılınca İngiltere Karıştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 15:39
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İngiltere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (DWP), rekor bir sosyal yardım hatasına imza attı. Bilgi Edinme Özgürlüğü (FOI) yasası kapsamında açıklanan verilere göre yetkililer, geçen yıl vefat etmiş emeklilerin banka hesaplarına toplam 170 milyon sterlin yatırdı. Devlet emekli maaşı ve diğer emeklilik ödemelerini kapsayan bu devasa tutarın neredeyse yarısı henüz tahsil edilemedi.

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Açıklanan resmi veriler, sorunun tek bir yılla sınırlı olmadığını ve sistemde köklü bir zayıflık bulunduğunu gözler önüne seriyor:

Açıklanan resmi veriler, sorunun tek bir yılla sınırlı olmadığını ve sistemde köklü bir zayıflık bulunduğunu gözler önüne seriyor:

  • 5 Yıllık Bilanço: Son beş yılda yaşamını yitiren emeklilere toplam 673 milyon sterlin hatalı ödeme yapıldı.

  • Geri Alınabilen Tutar: Bu paranın yalnızca 348 milyon sterlini geri tahsil edilebildi.

  • Silinen Borçlar: Tahsilat maliyeti alacak miktarını aşan borçlar siliniyor. Son beş yılda yaklaşık 240 milyon sterlin 'tahsil edilemez' olarak kayıtlara geçti ve silindi.

  • Güncel Durum: DWP, 2025-26 dönemine ait borcun 16,5 milyon sterlinlik kısmını silerken, kalan 67 milyon sterlini geri almak için çalışmalarını sürdürüyor.

DWP'nin parayı geri almakta zorlanmasının arkasında yasal yetki sınırlamaları yatıyor.

DWP'nin parayı geri almakta zorlanmasının arkasında yasal yetki sınırlamaları yatıyor.

Mevcut mevzuata göre, yakınlarını kaybeden yaslı ailelerin bu ödemeleri geri verme konusunda yasal bir zorunluluğu bulunmuyor. Bu nedenle bakanlık, ailelere yalnızca yazılı bildirim göndererek rica yoluyla geri ödeme talebinde bulunabiliyor.

Ancak ölüm olayı bildirilmediğinde veya yanıltıcı bilgi verildiğinde DWP, bu durumu 'dolandırıcılık' veya 'hak sahibinin hatası' olarak kaydederek parayı yasal olarak geri alınabilir resmi fazla ödeme statüsüne alıyor.

Ölümlerin İngiltere'de 5 gün, İskoçya'da ise 8 gün içinde bildirilmesi gerektiğini hatırlatan Webb, gecikmelerin sistemde otomatik ödemeleri tetiklediğini belirtti:

Ölümlerin İngiltere'de 5 gün, İskoçya'da ise 8 gün içinde bildirilmesi gerektiğini hatırlatan Webb, gecikmelerin sistemde otomatik ödemeleri tetiklediğini belirtti:

'Bir kişinin ölümü ile ailesinin bunu kaydettirmesi arasında zaman farkı oluşabiliyor. DWP'nin insanları bu parayı geri ödemeye zorlama konusunda yasal bir yetkisi yok. Yakın zamanda bir yakınını kaybeden insanlara karşı sert bir tutum sergilenmesi de kamuoyunu rahatsız edecektir. Emekli nüfusu ve maaşlar arttıkça bu rakamlar daha da yükselecektir.'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan bir DWP sözcüsü, makul ve maliyet etkin olduğu durumlarda tüm borçları tahsil etme politikası yürüttüklerini belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu:

'Yakınını kaybeden herkesi, tek bir adımda tüm kamu kurumlarına bildirim yapmayı sağlayan 'Bize Bir Kez Bildirin' (Tell Us Once) hizmetini kullanmaya davet ediyoruz. Bildirim ulaştığı anda kayıtlarımızı hızla güncelliyor ve yardımların yalnızca hak sahiplerine ulaşmasını sağlıyoruz.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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