Ölen Emeklilerin Hesabına Para Yatırılınca İngiltere Karıştı
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İngiltere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (DWP), rekor bir sosyal yardım hatasına imza attı. Bilgi Edinme Özgürlüğü (FOI) yasası kapsamında açıklanan verilere göre yetkililer, geçen yıl vefat etmiş emeklilerin banka hesaplarına toplam 170 milyon sterlin yatırdı. Devlet emekli maaşı ve diğer emeklilik ödemelerini kapsayan bu devasa tutarın neredeyse yarısı henüz tahsil edilemedi.
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Açıklanan resmi veriler, sorunun tek bir yılla sınırlı olmadığını ve sistemde köklü bir zayıflık bulunduğunu gözler önüne seriyor:
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DWP'nin parayı geri almakta zorlanmasının arkasında yasal yetki sınırlamaları yatıyor.
Ölümlerin İngiltere'de 5 gün, İskoçya'da ise 8 gün içinde bildirilmesi gerektiğini hatırlatan Webb, gecikmelerin sistemde otomatik ödemeleri tetiklediğini belirtti:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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