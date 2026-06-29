Dijital Miras Yönetimi: Vefat Durumunda Bulut ve Kripto Varlıklara Ne Olur?

Fiziksel dünyada mal mülk bırakmayı az çok çözdük ama işin bir de 'dijital boyutu' var. Telefon şifrelerimiz, bulut hesaplarımızdaki binlerce fotoğraf, aboneliklerimiz ve belki de soğuk cüzdandaki kripto paralarımız... Biz bu dünyadan göçüp gittiğimizde ardımızda bıraktığımız o devasa dijital ayak izine ne oluyor?

İşte vefat durumunda bulut hesaplarının ve kripto varlıkların başına gelenler!