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Dijital Miras Yönetimi: Vefat Durumunda Bulut ve Kripto Varlıklara Ne Olur?

etiket Dijital Miras Yönetimi: Vefat Durumunda Bulut ve Kripto Varlıklara Ne Olur?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
29.06.2026 - 16:31
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Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fiziksel dünyada mal mülk bırakmayı az çok çözdük ama işin bir de 'dijital boyutu' var. Telefon şifrelerimiz, bulut hesaplarımızdaki binlerce fotoğraf, aboneliklerimiz ve belki de soğuk cüzdandaki kripto paralarımız... Biz bu dünyadan göçüp gittiğimizde ardımızda bıraktığımız o devasa dijital ayak izine ne oluyor?

İşte vefat durumunda bulut hesaplarının ve kripto varlıkların başına gelenler!

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Apple iCloud

Apple iCloud

Apple, bu konularda en net çözümü sunan platformlardan biri. Hesabınıza önceden bir 'Miras Kalan Kişi' atayabiliyorsunuz. Siz vefat ettikten sonra bu kişi, Apple'ın onaylayacağı bir ölüm belgesi ve kendisine verilen özel erişim anahtarı vasıtasıyla fotoğraflarınıza, notlarınıza ve dosyalarınıza sorunsuzca erişebiliyor.

Google Fotoğraflar ve Drive

Google Fotoğraflar ve Drive

Google’da süreç biraz daha farklı işliyor. 'Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi' ayarı sayesinde, hesabınız belirlediğiniz bir süre boyunca (örneğin 3 veya 6 ay) hiçbir aktivite göstermezse Google sistemi devreye giriyor. Sevdiklerinize otomatik bir indirme linki gönderiliyor veya hesap tamamen siliniyor.

Sosyal Medya Hesapları

Sosyal Medya Hesapları

Instagram ve Facebook gibi Meta platformları, vefat durumunda hesabı tamamen kapatmak yerine 'Anısına' ibaresiyle dondurma seçeneği sunuyor. Profil kalıcı olarak sabitleniyor, kimse giriş yapamıyor ancak sevdikleriniz profilinize anı mesajları bırakmaya devam edebiliyor.

Dijital Abonelikler

Dijital Abonelikler

Netflix, Spotify, YouTube Premium veya bulut depolama abonelikleriniz siz vefat ettikten sonra da kartınız açık olduğu sürece yenilenmeye devam eder. Şirketler ölüm bilgisini otomatik olarak alamaz; bu nedenle yasal varislerin banka kanalıyla kartları iptal etmesi veya platformlara ölüm belgesiyle başvurması gerekir.

Merkezi Kripto Borsaları

Merkezi Kripto Borsaları

Eğer kripto paralarınız Binance, BtcTurk, Paribu gibi merkezi borsalardaysa süreç tıpkı geleneksel bir banka gibidir. Yasal mirasçılarınız veraset ilamı ve ölüm belgesiyle borsanın hukuk birimine başvurduğunda, hesap dondurulur ve içerideki fonlar varislerin hesaplarına yasal oranlara göre paylaştırılarak transfer edilir.

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Oyun Hesapları ve Dijital Kütüphaneler

Oyun Hesapları ve Dijital Kütüphaneler

Steam, PlayStation Network veya Epic Games gibi platformlarda binlerce liralık dijital oyun kütüphaneniz olabilir. Ancak kullanıcı sözleşmelerine göre bu hesaplar 'satın alınmaz', sadece 'kullanım lisansı' kiralanır. Yani hukuken bu hesapları çocuklarınıza veya bir başkasına miras bırakamazsınız. Hesap tespiti halinde kapatılabilir.

Arkanızda bir dijital kaos veya ulaşılamaz varlıklar bırakmak istemiyorsanız, şimdiden bir dijital vasiyet hazırlamalısınız.

Arkanızda bir dijital kaos veya ulaşılamaz varlıklar bırakmak istemiyorsanız, şimdiden bir dijital vasiyet hazırlamalısınız.

Şifrelerinizi açıkça yazmak yerine, soğuk cüzdan kelimelerinizin veya şifre yöneticisi (1Password, LastPass) anahtarlarınızın fiziki olarak nerede saklandığını güvenilir bir vasiyetnameye eklemek en mantıklı çözüm.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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