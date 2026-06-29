Dijital Miras Yönetimi: Vefat Durumunda Bulut ve Kripto Varlıklara Ne Olur?
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Fiziksel dünyada mal mülk bırakmayı az çok çözdük ama işin bir de 'dijital boyutu' var. Telefon şifrelerimiz, bulut hesaplarımızdaki binlerce fotoğraf, aboneliklerimiz ve belki de soğuk cüzdandaki kripto paralarımız... Biz bu dünyadan göçüp gittiğimizde ardımızda bıraktığımız o devasa dijital ayak izine ne oluyor?
İşte vefat durumunda bulut hesaplarının ve kripto varlıkların başına gelenler!
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Apple iCloud
Google Fotoğraflar ve Drive
Sosyal Medya Hesapları
Dijital Abonelikler
Merkezi Kripto Borsaları
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Oyun Hesapları ve Dijital Kütüphaneler
Arkanızda bir dijital kaos veya ulaşılamaz varlıklar bırakmak istemiyorsanız, şimdiden bir dijital vasiyet hazırlamalısınız.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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