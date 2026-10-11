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Çağatay Ulusoy, Anne ve Babasıyla Bulgaristan’daki Köylerini Ziyaret Etti

Çağatay Ulusoy, Anne ve Babasıyla Bulgaristan’daki Köylerini Ziyaret Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 14:17
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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, babası Aylin Ulusoy ve annesi Refiye Ulusoy ile birlikte Bulgaristan’daki köylerini ziyaret etti. Ulusoy ailesinin, köklerinin bulunduğu Beli Lom köyüne yaptığı bu ziyaret büyük ilgi gördü.

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Rol aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren ve son dönemde "Eşref Rüya" dizisiyle ekranlarda yer alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, dizisinin sezon finali yapmasının ardından çifte vatandaşlık ve evrak işlemleri için Bulgaristan’a gitmişti.

Rol aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren ve son dönemde "Eşref Rüya" dizisiyle ekranlarda yer alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, dizisinin sezon finali yapmasının ardından çifte vatandaşlık ve evrak işlemleri için Bulgaristan’a gitmişti.

İşlemleri gerçekleştiren görevlinin kendisiyle çektirdiği hatıra fotoğrafını sosyal medyada paylaşması üzerine Ulusoy'un bu ziyareti basına ve kamuoyuna yansımıştı.

İstanbul doğumlu olan başarılı oyuncunun, anne tarafından Boşnak kökenli, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni olduğu biliniyordu.

İstanbul doğumlu olan başarılı oyuncunun, anne tarafından Boşnak kökenli, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni olduğu biliniyordu.

2025 yılında Bulgaristan vatandaşlığı aldığı haberleriyle de gündeme gelen oyuncunun aile köklerinin Beli Lom köyüne uzandığı belirtilmişti.

Son olarak Çağatay Ulusoy, babası Aylin Ulusoy ve annesi Refiye Ulusoy ile birlikte Bulgaristan’daki köylerini ziyaret etti.

Son olarak Çağatay Ulusoy, babası Aylin Ulusoy ve annesi Refiye Ulusoy ile birlikte Bulgaristan’daki köylerini ziyaret etti.

Ailesinin geçmişine yolculuk yapan ünlü oyuncunun Beli Lom köyüne gerçekleştirdiği ziyareti, hayranlarının dikkatini çekti ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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