Çağatay Ulusoy, Anne ve Babasıyla Bulgaristan’daki Köylerini Ziyaret Etti
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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, babası Aylin Ulusoy ve annesi Refiye Ulusoy ile birlikte Bulgaristan’daki köylerini ziyaret etti. Ulusoy ailesinin, köklerinin bulunduğu Beli Lom köyüne yaptığı bu ziyaret büyük ilgi gördü.
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Rol aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren ve son dönemde "Eşref Rüya" dizisiyle ekranlarda yer alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, dizisinin sezon finali yapmasının ardından çifte vatandaşlık ve evrak işlemleri için Bulgaristan’a gitmişti.
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İstanbul doğumlu olan başarılı oyuncunun, anne tarafından Boşnak kökenli, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni olduğu biliniyordu.
Son olarak Çağatay Ulusoy, babası Aylin Ulusoy ve annesi Refiye Ulusoy ile birlikte Bulgaristan’daki köylerini ziyaret etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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