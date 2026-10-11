Ne Altın Ne Petrol Eline Su Dökemez: Suyun Altında Doğal Servet Yatıyor
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Yeni bir çalışma, istiridye resiflerinin suyu süzmekten kıyıları korumaya kadar doğaya sağladığı katkının parasal karşılığını hesapladı. Sonuç trilyonlarca dolarlık bir potansiyele işaret ediyor. Oysa dünya genelindeki istiridye resiflerinin tahminen yüzde 85'i son yüzyılda kayboldu.
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Araştırmacılar, resiflerin doğaya katkısını "brüt ekosistem ürünü" adını verdikleri bir ölçüyle hesapladı.
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Potansiyelin en yüksek olduğu 10 ülke arasında ABD, Çin, Japonya, Fransa ve Almanya da var.
Araştırmacılara göre istiridye resiflerinin bugünkü durumu, sahip oldukları potansiyelin çok gerisinde.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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