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Ne Altın Ne Petrol Eline Su Dökemez: Suyun Altında Doğal Servet Yatıyor

Ne Altın Ne Petrol Eline Su Dökemez: Suyun Altında Doğal Servet Yatıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 13:16
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Yeni bir çalışma, istiridye resiflerinin suyu süzmekten kıyıları korumaya kadar doğaya sağladığı katkının parasal karşılığını hesapladı. Sonuç trilyonlarca dolarlık bir potansiyele işaret ediyor. Oysa dünya genelindeki istiridye resiflerinin tahminen yüzde 85'i son yüzyılda kayboldu.

İşte detaylar...

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Araştırmacılar, resiflerin doğaya katkısını "brüt ekosistem ürünü" adını verdikleri bir ölçüyle hesapladı.

Araştırmacılar, resiflerin doğaya katkısını "brüt ekosistem ürünü" adını verdikleri bir ölçüyle hesapladı.

Çin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden Yuhan Wu ve Matteo Convertino'nun çalışması, 7 Ekim'de Frontiers in Marine Science dergisinde yayımlandı. Ekonomideki gayri safi hasılanın doğadaki karşılığı olarak tanımlanan bu ölçü; besin üretimi, suyun süzülmesi, kıyıların korunması ve karbon tutulması gibi hizmetleri birlikte ele alıyor. İstiridye resifleri ayrıca birçok balık ve omurgasız canlıya yiyecek, barınak ve yavrulama alanı sağlıyor.

Araştırmacılar, iki açık veri tabanındaki binlerce istiridye resifi kaydını bir makine öğrenmesi algoritmasıyla inceledi. Böylece dünyada istiridye resiflerinin yaşayabileceği uygun kıyı alanlarını belirledi.

Potansiyelin en yüksek olduğu 10 ülke arasında ABD, Çin, Japonya, Fransa ve Almanya da var.

Potansiyelin en yüksek olduğu 10 ülke arasında ABD, Çin, Japonya, Fransa ve Almanya da var.

Listenin geri kalanında Avustralya, Şili, Güney Kore, Arjantin ve İtalya yer alıyor. Bu ülkelerde yaklaşık 295 bin kilometrekarelik bir alan, yani kıyı bölgelerinin yüzde 6'sı istiridye resifleri için uygun bulundu.

Ancak bu alanın yalnızca yüzde 10'unda bilinen bir istiridye resifi bulunuyor. Uygun alanın sadece yüzde 23'ü ise herhangi bir deniz koruma alanının içinde kalıyor. Hesaplanan dev rakam da bu 10 ülkedeki resiflerin tamamen eski hâline getirilmesi senaryosuna dayanıyor.

Araştırmacılara göre istiridye resiflerinin bugünkü durumu, sahip oldukları potansiyelin çok gerisinde.

Araştırmacılara göre istiridye resiflerinin bugünkü durumu, sahip oldukları potansiyelin çok gerisinde.

Convertino, uygun alanların yüzde 90'ının yeniden canlandırılması, yüzde 80'inin ise koruma altına alınması gerektiğini söyledi. Bugün istiridye resifleri aşırı avlanma, kirlilik ve iklim değişikliğinin baskısı altında. Convertino, küresel ısınma resiflerin yaşam alanlarını genel olarak kötüleştirdiği için bu değerin zamanla düşmesini beklediklerini de ekledi.

Araştırmacılar, sonuçların küresel ortalamalara dayanan tahminler olduğunu vurguluyor. Makalede hesaplanan değerlerin yıllık gelir ya da garanti edilmiş bir kazanç olmadığı, restorasyon maliyetlerini de kapsamadığı belirtiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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