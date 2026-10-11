Ne Altın Ne Petrol Eline Su Dökemez: Suyun Altında Doğal Servet Yatıyor

Çin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden Yuhan Wu ve Matteo Convertino'nun çalışması, 7 Ekim'de Frontiers in Marine Science dergisinde yayımlandı. Ekonomideki gayri safi hasılanın doğadaki karşılığı olarak tanımlanan bu ölçü; besin üretimi, suyun süzülmesi, kıyıların korunması ve karbon tutulması gibi hizmetleri birlikte ele alıyor. İstiridye resifleri ayrıca birçok balık ve omurgasız canlıya yiyecek, barınak ve yavrulama alanı sağlıyor.

Araştırmacılar, iki açık veri tabanındaki binlerce istiridye resifi kaydını bir makine öğrenmesi algoritmasıyla inceledi. Böylece dünyada istiridye resiflerinin yaşayabileceği uygun kıyı alanlarını belirledi.