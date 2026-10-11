article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ünlü Bir Prensin Sığındığı Ada Satışa Çıktı: Ne Yolu Var Ne de Altyapısı

Ünlü Bir Prensin Sığındığı Ada Satışa Çıktı: Ne Yolu Var Ne de Altyapısı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 11:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İskoçya'daki Hebridler adalarından Wiay, 995 bin sterlinin (yaklaşık 65 milyon TL) üzerindeki tekliflerle satışa çıktı. Rivayete göre İskoç tarihinin ünlü prensi Bonnie Prince Charlie, 1746'da kaçarken bu adada saklandı.

İşte detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaklaşık 392 hektarlık ada, Benbecula Adası'nın doğu kıyısının hemen açığında bulunuyor.

Yaklaşık 392 hektarlık ada, Benbecula Adası'nın doğu kıyısının hemen açığında bulunuyor.

Adada kumlu plajlar, korunaklı bir demir yeri ve dağınık tatlı su gölleri bulunuyor. En yüksek noktası, deniz seviyesinden 335 feet (yaklaşık 102 metre) yükseklikteki Beinn a' Tuath tepesi. Açık havalarda doğu ufkunda Skye Adası'nın Cuillin dağları görülebiliyor.

Adada kaya kartallarının ve ak kuyruklu deniz kartallarının yuva yaptığı kaydedilmiş. Geçmişte burada yaklaşık 200 koyun da otlatılmış.

Ada, İskoç tarihinin ünlü kaçak prensiyle ilgili bir rivayete de ev sahipliği yapıyor.

Ada, İskoç tarihinin ünlü kaçak prensiyle ilgili bir rivayete de ev sahipliği yapıyor.

Anlatılana göre Bonnie Prince Charlie, 1746'da Culloden Savaşı'nın ardından hükümet güçlerinden kaçarken bu adaya sığındı. Beinn a' Tuath'un eteğinde, yerel halkın 'Prince Charlie's Rest' (Prens Charlie'nin Dinlenme Yeri) dediği bir mağara bulunuyor. Geleneksel inanışa göre bu mağara, kaçışı sırasında prense barınak oldu.

Prens sonunda, kendisini hizmetçisi kılığına sokan Flora MacDonald'ın yardımıyla Fransa'ya kaçmayı başardı.

Adada hiçbir altyapı hizmeti yok, ulaşım ise özel tekneyle sağlanıyor.

Adada hiçbir altyapı hizmeti yok, ulaşım ise özel tekneyle sağlanıyor.

Bir zamanlar küçük bir çiftçi topluluğuna ev sahipliği yapan adada, batı kıyısındaki Bagh na Murla koyuna bakan bir kulübenin kalıntıları hâlâ duruyor. Kulübenin yenilenmesi için daha önce verilen imar izninin ise süresi dolmuş. Adaya, Benbecula ve Güney Uist'e set yoluyla bağlı Peter's Port'tan kısa bir özel tekne yolculuğuyla ulaşılıyor.

Satışa avlanma hakları da dahil. Emlakçı Carl Warden, bir Hebrid adasının tamamına 1 milyon sterlinin altında bir fiyatla sahip olma fırsatının, insanların hayal gücünü kesinlikle harekete geçireceğini söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın