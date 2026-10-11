Ünlü Bir Prensin Sığındığı Ada Satışa Çıktı: Ne Yolu Var Ne de Altyapısı

Bir zamanlar küçük bir çiftçi topluluğuna ev sahipliği yapan adada, batı kıyısındaki Bagh na Murla koyuna bakan bir kulübenin kalıntıları hâlâ duruyor. Kulübenin yenilenmesi için daha önce verilen imar izninin ise süresi dolmuş. Adaya, Benbecula ve Güney Uist'e set yoluyla bağlı Peter's Port'tan kısa bir özel tekne yolculuğuyla ulaşılıyor.

Satışa avlanma hakları da dahil. Emlakçı Carl Warden, bir Hebrid adasının tamamına 1 milyon sterlinin altında bir fiyatla sahip olma fırsatının, insanların hayal gücünü kesinlikle harekete geçireceğini söyledi.