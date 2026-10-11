Ünlü Bir Prensin Sığındığı Ada Satışa Çıktı: Ne Yolu Var Ne de Altyapısı
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İskoçya'daki Hebridler adalarından Wiay, 995 bin sterlinin (yaklaşık 65 milyon TL) üzerindeki tekliflerle satışa çıktı. Rivayete göre İskoç tarihinin ünlü prensi Bonnie Prince Charlie, 1746'da kaçarken bu adada saklandı.
İşte detaylar...
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Yaklaşık 392 hektarlık ada, Benbecula Adası'nın doğu kıyısının hemen açığında bulunuyor.
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Ada, İskoç tarihinin ünlü kaçak prensiyle ilgili bir rivayete de ev sahipliği yapıyor.
Adada hiçbir altyapı hizmeti yok, ulaşım ise özel tekneyle sağlanıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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