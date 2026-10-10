Dünyanın En Kısa Uçuşu Orkney Adaları'nda: Westray ile Papa Westray Arası Ortalama 53 Saniye Sürüyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İskoçya'nın kuzeyindeki Orkney Takımadaları'nda iki ada arasında yapılan bir uçuş, dünyanın en kısa uçuşu olarak anılıyor. Loganair'in 1967'den beri düzenlediği seferde uçak havalanır havalanmaz inişe geçiyor. Yolculuk bazen şehir içi bir otobüs yolculuğundan bile kısa sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uçuş ortalama 53 saniye sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adalılar için günlük ulaşım.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın