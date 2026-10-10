Dünyanın En Kısa Uçuşu Orkney Adaları'nda: Westray ile Papa Westray Arası Ortalama 53 Saniye Sürüyor

Uçuşta kullanılan Britten-Norman Islander sekiz yolcuya kadar taşıyor, tek pilotla uçuyor ve kısa pistlere inip kalkabiliyor. Denizin her zaman sakin olmaması ve feribot seferlerinin her ihtiyacı karşılamaması nedeniyle adalılar bu hattı günlük ulaşım için kullanıyor. Turistler için ilginç bir deneyim olan yolculuk, yerliler için alışılmış bir ulaşım yolu.