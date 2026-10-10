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Dünyanın En Kısa Uçuşu Orkney Adaları'nda: Westray ile Papa Westray Arası Ortalama 53 Saniye Sürüyor

Dünyanın En Kısa Uçuşu Orkney Adaları'nda: Westray ile Papa Westray Arası Ortalama 53 Saniye Sürüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 19:00
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İskoçya'nın kuzeyindeki Orkney Takımadaları'nda iki ada arasında yapılan bir uçuş, dünyanın en kısa uçuşu olarak anılıyor. Loganair'in 1967'den beri düzenlediği seferde uçak havalanır havalanmaz inişe geçiyor. Yolculuk bazen şehir içi bir otobüs yolculuğundan bile kısa sürüyor.

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Uçuş ortalama 53 saniye sürüyor.

Uçuş ortalama 53 saniye sürüyor.

Westray ile Papa Westray arasındaki 2,7 kilometrelik mesafe ortalama 53 saniyede alınıyor. Uçak yerden kesilir kesilmez pilot iniş manevrasına geçiyor. Loganair bu seferleri 1967'den beri düzenliyor.

Adalılar için günlük ulaşım.

Adalılar için günlük ulaşım.

Uçuşta kullanılan Britten-Norman Islander sekiz yolcuya kadar taşıyor, tek pilotla uçuyor ve kısa pistlere inip kalkabiliyor. Denizin her zaman sakin olmaması ve feribot seferlerinin her ihtiyacı karşılamaması nedeniyle adalılar bu hattı günlük ulaşım için kullanıyor. Turistler için ilginç bir deneyim olan yolculuk, yerliler için alışılmış bir ulaşım yolu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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