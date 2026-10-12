Dövmeler Artık İstenildiğinde Görünmez Olabilecek
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Dövmelerin en çekici ama aynı zamanda en çekinilen özelliği olan 'kalıcılık', gelişen kimya teknolojisiyle birlikte kabuk değiştiriyor. Bilim insanları, farklı ışık dalga boylarıyla aktive olup isteğe bağlı olarak görünür hale gelen ya da kaybolan 'PhotoTat' adında çok renkli bir dövme mürekkebi geliştirdi.
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Geleneksel dövmelerin aksine PhotoTat teknolojisinde pigmentler cildin altında kalmaya devam ederken dövmenin görünümü değiştirilebiliyor.
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Teknolojinin yaratıcısı Biyomedikal mühendis Carson Bruns, mürekkebin tüm versiyonlarını kendi cildinde test etti.
Özellikle radyoterapi gören hastalara, radyasyon ışınlarının doğru bölgeye yönlendirilmesi için yapılan kalıcı işaretleme dövmeleri, tedavi sonrasında hastalara yaşadıkları zorlu süreçleri hatırlatmaya devam ediyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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