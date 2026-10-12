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Yaşam
Dövmeler Artık İstenildiğinde Görünmez Olabilecek

Dövmeler Artık İstenildiğinde Görünmez Olabilecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 10:56
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Dövmelerin en çekici ama aynı zamanda en çekinilen özelliği olan 'kalıcılık', gelişen kimya teknolojisiyle birlikte kabuk değiştiriyor. Bilim insanları, farklı ışık dalga boylarıyla aktive olup isteğe bağlı olarak görünür hale gelen ya da kaybolan 'PhotoTat' adında çok renkli bir dövme mürekkebi geliştirdi.

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Geleneksel dövmelerin aksine PhotoTat teknolojisinde pigmentler cildin altında kalmaya devam ederken dövmenin görünümü değiştirilebiliyor.

Geleneksel dövmelerin aksine PhotoTat teknolojisinde pigmentler cildin altında kalmaya devam ederken dövmenin görünümü değiştirilebiliyor.

Geliştirilen üç farklı renk kanalı; mor, macenta ve sarı gibi pigmentlerin belirli ışıklarla aktifleşmesini sağlıyor. Örneğin, yeşil ışık dövmenin macenta kısmını, mavi ışık ise sarı pigmentini ortaya çıkarıyor. Böylece dövme sahipleri tasarımlarını istedikleri an kişiselleştirebiliyor veya iş ve sosyal çevre gibi nedenlerle dövmelerini geçici olarak 'kapatabiliyor'.

Mürekkebin derideki değiştirilebilir modunun 1,4 ile 2,2 yıl arasında korunduğu belirtilirken, bu yeni mürekkep geleneksel siyah dövme mürekkepleriyle de kombinlenebiliyor.

Teknolojinin yaratıcısı Biyomedikal mühendis Carson Bruns, mürekkebin tüm versiyonlarını kendi cildinde test etti.

Teknolojinin yaratıcısı Biyomedikal mühendis Carson Bruns, mürekkebin tüm versiyonlarını kendi cildinde test etti.

Vücuduna bir dizi pul şeklinde deney alanları dövmeleten Bruns, ışıkla etkileşime girdiğinde aniden ortaya çıkan veya renk değiştiren tasarımları şaka yollu bir 'sihirli deniz kızı numarasına' benzetiyor.

PhotoTat yalnızca vücut sanatıyla sınırlı kalmayıp tıbbi alanda da devrim yaratma potansiyeline sahip.

Özellikle radyoterapi gören hastalara, radyasyon ışınlarının doğru bölgeye yönlendirilmesi için yapılan kalıcı işaretleme dövmeleri, tedavi sonrasında hastalara yaşadıkları zorlu süreçleri hatırlatmaya devam ediyor.

Özellikle radyoterapi gören hastalara, radyasyon ışınlarının doğru bölgeye yönlendirilmesi için yapılan kalıcı işaretleme dövmeleri, tedavi sonrasında hastalara yaşadıkları zorlu süreçleri hatırlatmaya devam ediyor.

Yeni görünmez mürekkep sayesinde bu işaretler tedavi bittiğinde görünmez hale getirilebilecek.

Bruns ve ekibi daha önce de cilde yerleştirilen UV radyasyon ölçer ve nükleer mühendisler ile astronotlar için tehlikeli gama radyasyonunu tespit eden dövme dozimetreleri üzerinde çalışmıştı. Bağımsız tıbbi testlerden başarıyla geçen ve güvenli olduğu kanıtlanan mor renkli PhotoTat mürekkebi ticarileştirilerek satışa sunuldu. Küçük bir şişesi 100 dolar gibi yüksek bir fiyattan alıcı bulan mürekkebin, ilerleyen süreçte diğer renklerinin de piyasaya sürülmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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