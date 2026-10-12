Dövmeler Artık İstenildiğinde Görünmez Olabilecek

Geliştirilen üç farklı renk kanalı; mor, macenta ve sarı gibi pigmentlerin belirli ışıklarla aktifleşmesini sağlıyor. Örneğin, yeşil ışık dövmenin macenta kısmını, mavi ışık ise sarı pigmentini ortaya çıkarıyor. Böylece dövme sahipleri tasarımlarını istedikleri an kişiselleştirebiliyor veya iş ve sosyal çevre gibi nedenlerle dövmelerini geçici olarak 'kapatabiliyor'.

Mürekkebin derideki değiştirilebilir modunun 1,4 ile 2,2 yıl arasında korunduğu belirtilirken, bu yeni mürekkep geleneksel siyah dövme mürekkepleriyle de kombinlenebiliyor.