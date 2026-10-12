Otomatik Vites Kullananları İlgilendiriyor: İleri Yaşta Sürüş Performansı Değişiyor
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Günlük yaşamda bağımsız hareket etmenin en önemli unsurlarından biri olan araba kullanma yetisi, yaşlandıkça değişen bilişsel ve motor beceriler nedeniyle zorlaşabiliyor. Yapılan yeni bir sürüş simülatörü araştırması, yaşlı sürücülerin manuel (düz) vites yerine otomatik vitesli araç tercih etmelerinin sürüş performansını önemli ölçüde iyileştirdiğini ortaya koydu.
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İleri yaşlarda zihinsel kaynakların ve motor yeteneklerin azalması, trafikte dikkat toplama sürecini olumsuz etkiliyor.
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Araştırmadan elde edilen dikkat çekici bulgular şöyle sıralandı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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