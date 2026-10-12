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Otomatik Vites Kullananları İlgilendiriyor: İleri Yaşta Sürüş Performansı Değişiyor

Otomatik Vites Kullananları İlgilendiriyor: İleri Yaşta Sürüş Performansı Değişiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 12:09
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Günlük yaşamda bağımsız hareket etmenin en önemli unsurlarından biri olan araba kullanma yetisi, yaşlandıkça değişen bilişsel ve motor beceriler nedeniyle zorlaşabiliyor. Yapılan yeni bir sürüş simülatörü araştırması, yaşlı sürücülerin manuel (düz) vites yerine otomatik vitesli araç tercih etmelerinin sürüş performansını önemli ölçüde iyileştirdiğini ortaya koydu.

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İleri yaşlarda zihinsel kaynakların ve motor yeteneklerin azalması, trafikte dikkat toplama sürecini olumsuz etkiliyor.

İleri yaşlarda zihinsel kaynakların ve motor yeteneklerin azalması, trafikte dikkat toplama sürecini olumsuz etkiliyor.

Genç ve orta yaşlı sürücüler vites değiştirmeyi otomatik bir refleks olarak yapabilirken; yaşlı sürücülerde bu işlem daha fazla dikkat ve zihinsel çaba gerektiriyor. Bu durum, özellikle kavşaklar ve sollama gibi karmaşık trafik durumlarında sürücünün dikkatini yoldan ve diğer araçlardan ayırmasına neden olarak kaza riskini artırıyor.

Groningen Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ve 280 derecelik görüş açısına sahip özel bir sürüş simülatörünün kullanıldığı araştırmaya genç ve yaşlı sürücüler katıldı. Katılımcıların hem manuel hem de otomatik vites koşullarındaki sürüş performansları incelendi.

Araştırmadan elde edilen dikkat çekici bulgular şöyle sıralandı:

Araştırmadan elde edilen dikkat çekici bulgular şöyle sıralandı:

  • Çarpışma Riski Manuel Viteste Artıyor: Yaşlı sürücüler, genç katılımcılara kıyasla simülatörde daha fazla çarpışma yaşadı. Ancak bu durum yalnızca manuel vites kullanılan sürüşlerde görüldü.

  • Gençler Daha Çok Risk Alıyor: Genç sürücülerin trafikte yaşlılara oranla belirgin bir şekilde daha fazla risk alma davranışı sergilediği tespit edildi.

  • Şerit Takibi ve Savrulma: Yaşlı katılımcıların her iki vites türünde de gençlere göre araçla daha fazla savrulduğu gözlemlense de, genel sürüş performansları otomatik viteste belirgin şekilde yükseldi.

Uzmanlar, vites değiştirme gibi operasyonel yüklerin ortadan kalkmasının sürücünün dikkatini tamamen çevreye ve olası tehlikelere vermesini sağladığını vurguluyor.

Araştırma sonuçları, yaşlı sürücülere trafikte hem kendi güvenliklerini hem de diğer yolcuların emniyetini korumaları adına manuel araçlar yerine otomatik vitesli araçlara geçiş yapmaları yönünde verilen tavsiyeleri güçlü bir şekilde destekliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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