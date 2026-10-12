Otomatik Vites Kullananları İlgilendiriyor: İleri Yaşta Sürüş Performansı Değişiyor

Genç ve orta yaşlı sürücüler vites değiştirmeyi otomatik bir refleks olarak yapabilirken; yaşlı sürücülerde bu işlem daha fazla dikkat ve zihinsel çaba gerektiriyor. Bu durum, özellikle kavşaklar ve sollama gibi karmaşık trafik durumlarında sürücünün dikkatini yoldan ve diğer araçlardan ayırmasına neden olarak kaza riskini artırıyor.

Groningen Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ve 280 derecelik görüş açısına sahip özel bir sürüş simülatörünün kullanıldığı araştırmaya genç ve yaşlı sürücüler katıldı. Katılımcıların hem manuel hem de otomatik vites koşullarındaki sürüş performansları incelendi.