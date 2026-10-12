Dağlardan Toplanan Doğal Şifa ve Gelir Kaynağı: Meyvesi 300, Yağı 1.200 TL'ye Satılıyor
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Toros Dağları’nın doğal zenginlikleri arasında yer alan ve yörede 'çöğre' olarak bilinen menengiç, bu yıl Antalya’nın Akseki ilçesinde yaşanan bollukla orman köylüsünün ana gelir kaynaklarından biri haline geldi. Ekim ayında olgunlaşmasıyla birlikte dağlardan toplanmaya başlanan menengiç; kuruyemiş, kahve, yağ ve hayvan yemi olarak değerlendirilerek bölge ekonomisine yüksek katkı sağlıyor.
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Ekim ayının gelmesiyle birlikte sepetlerini alan köylüler, Toroslar’ın zorlu arazilerine çıkarak günde ortalama 30 ila 50 kilogram arasında menengiç topluyor.
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Bölgede yetişen onlarca bitkiden yağ elde eden Abdullah Güven, bu yılki yağışlar sayesinde ürün kalitesi ve miktarının oldukça yüksek olduğunu ifade etti.
Atalardan kalma yöntemlerle menengiç işlemeyi sürdüren yöre halkı, bu meyvenin bölge kültüründe köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtiyor.
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