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Dağlardan Toplanan Doğal Şifa ve Gelir Kaynağı: Meyvesi 300, Yağı 1.200 TL'ye Satılıyor

Dağlardan Toplanan Doğal Şifa ve Gelir Kaynağı: Meyvesi 300, Yağı 1.200 TL'ye Satılıyor

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
12.10.2026 - 11:12
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Toros Dağları’nın doğal zenginlikleri arasında yer alan ve yörede 'çöğre' olarak bilinen menengiç, bu yıl Antalya’nın Akseki ilçesinde yaşanan bollukla orman köylüsünün ana gelir kaynaklarından biri haline geldi. Ekim ayında olgunlaşmasıyla birlikte dağlardan toplanmaya başlanan menengiç; kuruyemiş, kahve, yağ ve hayvan yemi olarak değerlendirilerek bölge ekonomisine yüksek katkı sağlıyor.

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Ekim ayının gelmesiyle birlikte sepetlerini alan köylüler, Toroslar’ın zorlu arazilerine çıkarak günde ortalama 30 ila 50 kilogram arasında menengiç topluyor.

Ekim ayının gelmesiyle birlikte sepetlerini alan köylüler, Toroslar’ın zorlu arazilerine çıkarak günde ortalama 30 ila 50 kilogram arasında menengiç topluyor.

Akseki’nin Çukurköy ve Alaçeşme mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, toplama işleminin oldukça meşakkatli olduğunu ancak bu yılki bol rekoltenin emeklerinin karşılığını verdiğini belirtiyor.

Toplanan meyveler eve getirildikten sonra yıkanıp temizleniyor. Bozulmasını önlemek amacıyla geleneksel yöntemlerle tuzlandıktan sonra serilerek kurutuluyor.

Bölgede yetişen onlarca bitkiden yağ elde eden Abdullah Güven, bu yılki yağışlar sayesinde ürün kalitesi ve miktarının oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Bölgede yetişen onlarca bitkiden yağ elde eden Abdullah Güven, bu yılki yağışlar sayesinde ürün kalitesi ve miktarının oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Menengicin son derece yağlı bir meyve olduğunu belirten Güven, yaklaşık 3 kilogram menengiçten 1 kilogram yağ elde edildiklerini vurguladı.

Farklı yörelerde bıttım, yaban fıstığı ve çitlembik olarak da anılan menengicin hiçbir kısmı heba edilmiyor:

  • Meyvesi: Kilogramı 250 - 300 TL arasında alıcı buluyor; kurutularak kışın kuruyemiş veya menengiç kahvesi yapımında kullanılıyor.

  • Yağı: Litresi 1.200 TL’den satışa sunularak hem mutfaklarda hem de ticarette değerlendiriliyor.

  • Posası: Yağ çıkarma işleminin ardından geriye kalan küspe kısım, besleyici bir hayvan yemi olarak satılarak ekonomiye kazandırılıyor.

Atalardan kalma yöntemlerle menengiç işlemeyi sürdüren yöre halkı, bu meyvenin bölge kültüründe köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtiyor.

Atalardan kalma yöntemlerle menengiç işlemeyi sürdüren yöre halkı, bu meyvenin bölge kültüründe köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtiyor.

Öyle ki menengiç, geçmişten günümüze bölge kültürüne işleyerek 'Çöğre Ağacı' adıyla yöresel türkülere bile konu olmuş durumda.

Toroslar'ın sunduğu bu doğal şifa ve gelir kaynağı, sunduğu yüksek ekonomik değerle Akseki'deki orman köylülerinin aile bütçesine bu sonbaharda da can suyu olmaya devam ediyor.

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Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
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