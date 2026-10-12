Dağlardan Toplanan Doğal Şifa ve Gelir Kaynağı: Meyvesi 300, Yağı 1.200 TL'ye Satılıyor

Öyle ki menengiç, geçmişten günümüze bölge kültürüne işleyerek 'Çöğre Ağacı' adıyla yöresel türkülere bile konu olmuş durumda.

Toroslar'ın sunduğu bu doğal şifa ve gelir kaynağı, sunduğu yüksek ekonomik değerle Akseki'deki orman köylülerinin aile bütçesine bu sonbaharda da can suyu olmaya devam ediyor.