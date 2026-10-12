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Gölün Ortasında Dev Delik Açıldı: Gerçek Sonradan Anlaşıldı

Gölün Ortasında Dev Delik Açıldı: Gerçek Sonradan Anlaşıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 13:43
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ABD'nin California eyaletinde yer alan Berryessa Gölü'nde su yüzeyinde oluşan devasa dairesel delik ve çevresinde beliren dev girdap görenleri hayrete düşürüyor. Uzaktan bakıldığında gölün ortasında ürkütücü bir delik açılmış izlenimi veren bu yapı, aslında baraj güvenliğini sağlamak için tasarlanmış özel bir su tahliye mekanizması.

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Kuzey California'da etkili olan yoğun kış yağışları ve "atmosferik nehir" hava olayları sonucunda, Monticello Barajı'yla oluşturulan Berryessa Gölü'nde su seviyesi kritik sınır olan 440 fiti aştı.

Kuzey California'da etkili olan yoğun kış yağışları ve "atmosferik nehir" hava olayları sonucunda, Monticello Barajı'yla oluşturulan Berryessa Gölü'nde su seviyesi kritik sınır olan 440 fiti aştı.

En son 2019 ve 2017 yıllarında aktifleşen ve yaklaşık 70 yıllık tarihinde sadece 25 kez devreye giren dev huni, su seviyesinin 14 Şubat'ta 443 fite ulaşmasıyla birlikte fazla suyu otomatik olarak tahliye etmeye başladı.

Teknik adı 'Morning Glory' (Sabah Sefası) olan ve halk arasında 'Glory Hole' olarak bilinen yapı, pasif bir savak sistemi olarak çalışıyor. Barajın inşa edildiği kanyonun klasik bir taşkın kanalı için fazla dar olması nedeniyle tasarlanan bu dairesel drenaj borusu, 72 fit (yaklaşık 22 metre) genişliğinde bir ağza sahip.

Sistem devreye girdiğinde su, dairesel açıklıktan aşağı doğru dökülerek 200 fit derinlikteki tahliye borusuna ulaşıyor ve oradan Putah Deresi'ne aktarılıyor.

Sistem devreye girdiğinde su, dairesel açıklıktan aşağı doğru dökülerek 200 fit derinlikteki tahliye borusuna ulaşıyor ve oradan Putah Deresi'ne aktarılıyor.

Bölgedeki su kaynaklarını yöneten yetkililer ve bilim insanları, bu mühendislik harikasının hem büyüleyici hem de ürkütücü bir görsel oluşturduğuna dikkat çekiyor. 

Solano İlçe Su İdaresi Genel Müdürü Chris Lee, California'da bu tür pasif savak sistemine sahip sadece iki göl daha bulunduğunu belirterek, durumun nadirliğine vurgu yaptı. Yerel tarihçi Peter Kilkus ise bölgeyi ziyaret edenlerin şaşkınlık ve hayranlık içinde fotoğraf çektiğini ifade etti.

Öte yandan yetkililer, bölgede can güvenliği uyarısında bulunmayı da ihmal etmiyor. Ağzı şamandıralarla kapalı olmasına rağmen meraklıların ilgisini çeken dev deliğe teknelerle yaklaşılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Öte yandan yetkililer, bölgede can güvenliği uyarısında bulunmayı da ihmal etmiyor. Ağzı şamandıralarla kapalı olmasına rağmen meraklıların ilgisini çeken dev deliğe teknelerle yaklaşılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Nitekim 1997 yılında bir kadının borunun içine çekilerek hayatını kaybetmiş olması, bu büyüleyici doğa manzarasının arkasındaki tehlikeyi gözler önüne seriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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