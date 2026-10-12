Gölün Ortasında Dev Delik Açıldı: Gerçek Sonradan Anlaşıldı

En son 2019 ve 2017 yıllarında aktifleşen ve yaklaşık 70 yıllık tarihinde sadece 25 kez devreye giren dev huni, su seviyesinin 14 Şubat'ta 443 fite ulaşmasıyla birlikte fazla suyu otomatik olarak tahliye etmeye başladı.

Teknik adı 'Morning Glory' (Sabah Sefası) olan ve halk arasında 'Glory Hole' olarak bilinen yapı, pasif bir savak sistemi olarak çalışıyor. Barajın inşa edildiği kanyonun klasik bir taşkın kanalı için fazla dar olması nedeniyle tasarlanan bu dairesel drenaj borusu, 72 fit (yaklaşık 22 metre) genişliğinde bir ağza sahip.