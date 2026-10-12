Gölün Ortasında Dev Delik Açıldı: Gerçek Sonradan Anlaşıldı
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ABD'nin California eyaletinde yer alan Berryessa Gölü'nde su yüzeyinde oluşan devasa dairesel delik ve çevresinde beliren dev girdap görenleri hayrete düşürüyor. Uzaktan bakıldığında gölün ortasında ürkütücü bir delik açılmış izlenimi veren bu yapı, aslında baraj güvenliğini sağlamak için tasarlanmış özel bir su tahliye mekanizması.
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Kuzey California'da etkili olan yoğun kış yağışları ve "atmosferik nehir" hava olayları sonucunda, Monticello Barajı'yla oluşturulan Berryessa Gölü'nde su seviyesi kritik sınır olan 440 fiti aştı.
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Sistem devreye girdiğinde su, dairesel açıklıktan aşağı doğru dökülerek 200 fit derinlikteki tahliye borusuna ulaşıyor ve oradan Putah Deresi'ne aktarılıyor.
Öte yandan yetkililer, bölgede can güvenliği uyarısında bulunmayı da ihmal etmiyor. Ağzı şamandıralarla kapalı olmasına rağmen meraklıların ilgisini çeken dev deliğe teknelerle yaklaşılmaması gerektiği vurgulanıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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