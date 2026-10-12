Yıllardır Kimsenin Dikkatini Çekmeyen Yerde Servet Buldu
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ABD’nin Montana eyaletindeki çiftliğinde yıllardır kimsenin ilgilenmediği bir yamaçta nadir bir dinozor fosili bulan arazi sahibi, yakında milyoner olmaya hazırlanıyor. 'Jodi' adı verilen yaklaşık 6 metre uzunluğundaki etobur Nanotyrannus iskeleti, 27 Ekim'de Sotheby’s New York müzayedesinde 6 ila 9 milyon dolar (yaklaşık 200 ila 300 milyon TL) tahmini bedelle açık artırmaya sunulacak.
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2019 yılında Montana'da gün yüzüne çıkarılan etobur dinozor Nanotyrannus iskeleti "Jodi", tarihte ilk kez bir açık artırma piyasasında alıcı arayacak.
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Dinozor fosili pazarındaki fiyat artışları rekor seviyelere ulaşmış durumda.
Dinozor ticaretinin ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde yoğunlaşmasının temel sebebi mülkiyet yasaları.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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