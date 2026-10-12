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Yıllardır Kimsenin Dikkatini Çekmeyen Yerde Servet Buldu

Yıllardır Kimsenin Dikkatini Çekmeyen Yerde Servet Buldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 16:26
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ABD’nin Montana eyaletindeki çiftliğinde yıllardır kimsenin ilgilenmediği bir yamaçta nadir bir dinozor fosili bulan arazi sahibi, yakında milyoner olmaya hazırlanıyor. 'Jodi' adı verilen yaklaşık 6 metre uzunluğundaki etobur Nanotyrannus iskeleti, 27 Ekim'de Sotheby’s New York müzayedesinde 6 ila 9 milyon dolar (yaklaşık 200 ila 300 milyon TL) tahmini bedelle açık artırmaya sunulacak.

Kaynak Kaynak2

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2019 yılında Montana'da gün yüzüne çıkarılan etobur dinozor Nanotyrannus iskeleti "Jodi", tarihte ilk kez bir açık artırma piyasasında alıcı arayacak.

2019 yılında Montana'da gün yüzüne çıkarılan etobur dinozor Nanotyrannus iskeleti "Jodi", tarihte ilk kez bir açık artırma piyasasında alıcı arayacak.

Dünyada bilimsel olarak doğrulanmış yalnızca üç Nanotyrannus örneğinden biri olan fosil için 6 milyon ila 9 milyon dolar (yaklaşık 200 ila 300 milyon TL) arasında bir satış bedeli öngörülüyor.

Nanotyrannus, paleontoloji dünyasında 80 yılı aşkın süredir devam eden bir tartışmanın merkezinde yer alıyor. Küçültülmüş bir Tyrannosaurus rex (T-rex) görünümüne sahip olan bu türün, genç bir T-rex mi yoksa tamamen ayrı bir cins mi olduğu konusunda bilim insanları ikiye bölünmüştü. Geçtiğimiz yıl Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi’nden Prof. Lindsay Zanno liderliğindeki ekibin yaptığı araştırmalar, Nanotyrannus’un T-rex’ten farklı bağımsız bir tür olduğunu kanıtlayan bulguları ortaya koydu.

Dinozor fosili pazarındaki fiyat artışları rekor seviyelere ulaşmış durumda.

Dinozor fosili pazarındaki fiyat artışları rekor seviyelere ulaşmış durumda.

Geçtiğimiz temmuz ayında, Güney Dakota’daki özel bir çiftlikten çıkarılan 'Gus' adlı T-rex fosili, Sotheby’s müzayedesinde 50,1 milyon dolara (yaklaşık 1,65 milyar TL) satılarak tarih yazdı. 11,6 metre uzunluğundaki, 3,8 metre yüksekliğindeki ve iskeletinin %63’ü korunmuş olan Gus, bugüne kadar satılan en pahalı dinozor fosili unvanını aldı.

Sektördeki diğer dev satışlar ise şöyle sıralanıyor:

  • 2024 (Stegosaurus - 'Apex'): Hedge fon yöneticisi Ken Griffin, 'Apex' adlı Stegosaurus fosilini 44,6 milyon dolara satın alarak New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ne sergilenmek üzere bağışladı.

  • Hollywood Yıldızlarının İlgisi: Leonardo DiCaprio ve Nicolas Cage gibi isimlerin 2007 yılında bir dinozor kafatası fosilini satın almak için açık artırmada çekişmesi, piyasanın popülerliğini artıran kırılma noktalarından biri oldu.

Dinozor ticaretinin ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde yoğunlaşmasının temel sebebi mülkiyet yasaları.

Dinozor ticaretinin ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde yoğunlaşmasının temel sebebi mülkiyet yasaları.

ABD yasalarına göre, özel mülk arazilerinde bulunan fosiller arazi sahibinin izniyle serbestçe satılabiliyor. Buna karşılık Güney Kore gibi ülkelerde yer altında bulunan her türlü tescilli fosil devlet koruması altında olduğundan özel müzayedelerde satılamıyor.

Pazardaki bu çılgınlık akademisyenleri ve kamu müzelerini derin kaygıya sürüklüyor. Milyonlarca dolarlık bütçelerle özel milyarderlerle yarışamayan araştırma kurumları, bilimsel değeri yüksek fosillerin özel koleksiyonlara girmesiyle araştırmacıların bu materyallere erişiminin kısıtlanmasından endişe ediyor.

Tüm eleştirilere rağmen Sotheby’s yetkilileri, piyasada henüz müzayedeye çıkmamış pek çok örneğin bulunduğunu ve dinozor fosili pazarının büyümeye devam edeceğini öngörüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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