Yıllardır Kimsenin Dikkatini Çekmeyen Yerde Servet Buldu

Dünyada bilimsel olarak doğrulanmış yalnızca üç Nanotyrannus örneğinden biri olan fosil için 6 milyon ila 9 milyon dolar (yaklaşık 200 ila 300 milyon TL) arasında bir satış bedeli öngörülüyor.

Nanotyrannus, paleontoloji dünyasında 80 yılı aşkın süredir devam eden bir tartışmanın merkezinde yer alıyor. Küçültülmüş bir Tyrannosaurus rex (T-rex) görünümüne sahip olan bu türün, genç bir T-rex mi yoksa tamamen ayrı bir cins mi olduğu konusunda bilim insanları ikiye bölünmüştü. Geçtiğimiz yıl Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi’nden Prof. Lindsay Zanno liderliğindeki ekibin yaptığı araştırmalar, Nanotyrannus’un T-rex’ten farklı bağımsız bir tür olduğunu kanıtlayan bulguları ortaya koydu.