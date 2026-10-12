28 Yaşında Rayların Kenarına Dikmişti: 55 Yıl Sonra Gördükleri Karşısında Ağladı

Ağaçlarla arasındaki bağı bir öğretmen ile öğrencisi arasındaki ilişkiye benzeten emekli demir yolcu, hislerini şu sözlerle dile getirdi:

'Bir öğretmen, iyi yerlere gelmiş öğrencisini görünce ne hissederse, ben de aynı duyguları yaşıyorum. İçimden ağlamak geliyor ama bu hüzün değil, mutluluk gözyaşı. Buraya geldiğimde 28 yaşındaydım, şu an 83 yaşındayım ama gönlüm hâlâ 18 yaşında. Bu hayatta bir şeyleri değiştirebileceğime inanıyorum. Bugün boş bir yer bulsam yine ağaç dikmek isterim.'

Benliahmet İstasyonu'nda yükselen ağaçlar, bugün hem tren hatlarını sert doğa koşullarından korumaya devam ediyor hem de tek bir insanın azminin geleceği nasıl yeşertebileceğinin yaşayan bir kanıtı olarak duruyor.