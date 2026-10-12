article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
28 Yaşında Rayların Kenarına Dikmişti: 55 Yıl Sonra Gördükleri Karşısında Ağladı

28 Yaşında Rayların Kenarına Dikmişti: 55 Yıl Sonra Gördükleri Karşısında Ağladı

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
12.10.2026 - 15:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kars’ın Selim ilçesindeki Benliahmet Tren İstasyonu, yarım asır önce dikilen fidanların yeşerttiği duygu dolu bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 1971 yılında TCDD yol bakım şefi olarak bölgeye atanan ve sert kış şartlarına karşı istasyon çevresini ağaçlandıran 83 yaşındaki emekli demir yolcu Turgut Ertop, 55 yıl sonra geri döndüğü topraklarda diktiği fidanların devasa bir ormana dönüştüğünü görünce gözyaşlarını tutamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

28 yaşında genç bir yol bakım şefiyken Samsun’dan Kars’ın Selim ilçesine tayini çıkan Turgut Ertop, bölgenin en büyük sorunlarından birinin çetin kış şartları ve demir yolu hattındaki buzlanma olduğunu fark etti.

28 yaşında genç bir yol bakım şefiyken Samsun’dan Kars’ın Selim ilçesine tayini çıkan Turgut Ertop, bölgenin en büyük sorunlarından birinin çetin kış şartları ve demir yolu hattındaki buzlanma olduğunu fark etti.

Ağır rüzgârın ve kış şartlarının tren seferlerini aksatmasını önlemek amacıyla istasyon çevresine ağaç siperi kurma fikrini amirlerine sunan Ertop, onay aldıktan sonra çalışmalara başladı.

O dönem yerel halkın ve yoldan geçenlerin alaycı yaklaşımlarıyla karşılaştığını belirten Ertop, o günleri şöyle anlattı:

'Biz çalışmaya başladığımız zaman köylüler, ‘Sağınıza solunuza bakın, bir tane ağaç görüyor musunuz ki bu işe başladınız?’ diyorlardı. Alaycı üsluplarla karşılaştık ama bu durum şevkimizi kırmadı. Amasya Orman Fidanlığı'ndan vagonlarla gelen fideleri işçilerimizle diktik. Ruslardan kalma eski bir pompa binasını faaliyete geçirip cenderelerden su çekerek ilk can suyunu verdik.'

Aradan geçen 55 yılın ardından emekli olan Ertop'un çorak araziye diktiği fidanlar zamanla büyüyerek yeşil bir vahaya dönüştü.

Aradan geçen 55 yılın ardından emekli olan Ertop'un çorak araziye diktiği fidanlar zamanla büyüyerek yeşil bir vahaya dönüştü.

Türkiye’nin ev sahipliğinde ve başkanlığında 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) programları kapsamında, doğa ile insanın bağını anlatan bu ilham verici öykü belgeselleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘Uygulama COP’u’ hedefiyle yürütülen süreçte Turgut Ertop’un hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, 'Turgut amcamızın hikayesi kalplere dokunuyor. Bu güzel hikayeyi COP31 YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz' notuyla genç nesillere örnek gösterdi.

Belgesel çekimleri için 83 yaşında Benliahmet İstasyonu’na adım atan Turgut Ertop, yarım asırlık ağaçları görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Belgesel çekimleri için 83 yaşında Benliahmet İstasyonu’na adım atan Turgut Ertop, yarım asırlık ağaçları görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Ağaçlarla arasındaki bağı bir öğretmen ile öğrencisi arasındaki ilişkiye benzeten emekli demir yolcu, hislerini şu sözlerle dile getirdi:

'Bir öğretmen, iyi yerlere gelmiş öğrencisini görünce ne hissederse, ben de aynı duyguları yaşıyorum. İçimden ağlamak geliyor ama bu hüzün değil, mutluluk gözyaşı. Buraya geldiğimde 28 yaşındaydım, şu an 83 yaşındayım ama gönlüm hâlâ 18 yaşında. Bu hayatta bir şeyleri değiştirebileceğime inanıyorum. Bugün boş bir yer bulsam yine ağaç dikmek isterim.'

Benliahmet İstasyonu'nda yükselen ağaçlar, bugün hem tren hatlarını sert doğa koşullarından korumaya devam ediyor hem de tek bir insanın azminin geleceği nasıl yeşertebileceğinin yaşayan bir kanıtı olarak duruyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın