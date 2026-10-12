28 Yaşında Rayların Kenarına Dikmişti: 55 Yıl Sonra Gördükleri Karşısında Ağladı
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Kars’ın Selim ilçesindeki Benliahmet Tren İstasyonu, yarım asır önce dikilen fidanların yeşerttiği duygu dolu bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 1971 yılında TCDD yol bakım şefi olarak bölgeye atanan ve sert kış şartlarına karşı istasyon çevresini ağaçlandıran 83 yaşındaki emekli demir yolcu Turgut Ertop, 55 yıl sonra geri döndüğü topraklarda diktiği fidanların devasa bir ormana dönüştüğünü görünce gözyaşlarını tutamadı.
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28 yaşında genç bir yol bakım şefiyken Samsun’dan Kars’ın Selim ilçesine tayini çıkan Turgut Ertop, bölgenin en büyük sorunlarından birinin çetin kış şartları ve demir yolu hattındaki buzlanma olduğunu fark etti.
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Aradan geçen 55 yılın ardından emekli olan Ertop'un çorak araziye diktiği fidanlar zamanla büyüyerek yeşil bir vahaya dönüştü.
Belgesel çekimleri için 83 yaşında Benliahmet İstasyonu’na adım atan Turgut Ertop, yarım asırlık ağaçları görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
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