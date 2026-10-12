Tırnağınızdaki Bu 7 Değişikliğe Sakın "Geçer" Demeyin

Tırnaklar üzerinde yukarıdan aşağıya uzanan dikey çizgiler ise genellikle doğal yaşlanma sürecinin bir parçasıdır ve tehlike arz etmez. Ancak cilt kuruluğu, egzama, demir eksikliği ve tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidi) durumlarında da dikey çizgilenmeler ve tırnak kırılmaları artabilir.

Uzmanlar tırnaklarınızda yeni başlayan, geçmeyen veya rengi değişen çizgiler, çukurlar veya biçim bozuklukları fark ettiğinizde altta yatan nedeni belirlemek için bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneriyor.