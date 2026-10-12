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Tırnağınızdaki Bu 7 Değişikliğe Sakın "Geçer" Demeyin

Tırnağınızdaki Bu 7 Değişikliğe Sakın "Geçer" Demeyin

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 15:19
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Günlük hayatta sıkça gözden kaçırılan tırnak değişiklikleri, vücudun iç organ sağlığı ve genel durumu hakkında kritik ipuçları barındırıyor. Dermatoloji ve dahiliye uzmanlarının uyarılarına göre; tırnaklarda meydana gelen renk, biçim veya doku değişimleri, basit bir vitamin eksikliğinden kalp ve akciğer hastalıklarına kadar pek çok ciddi tıbbi sorunun ilk belirtisi olabiliyor.

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1. Tırnak Çukurlaşması (Sedef ve Cilt Hastalıkları)

1. Tırnak Çukurlaşması (Sedef ve Cilt Hastalıkları)

Tırnak yüzeyinde irili ufaklı yuvarlak çukurların veya çentiklerin oluşması, sıklıkla sedef hastalığı ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarına işaret ediyor. Bunun yanı sıra, saç dökülmesine yol açan otoimmün bir hastalık olan alopesi areata hastalarında da tırnak çukurlaşması sıkça gözlemleniyor.

2. Çomak Tırnak (Kalp ve Akciğer Uyarısı)

2. Çomak Tırnak (Kalp ve Akciğer Uyarısı)

Parmak uçlarının şişerek büyümesi ve tırnakların parmak uçlarına doğru aşağı kıvrılmasıyla ortaya çıkan bu durum, genellikle yıllar içinde gelişiyor. Çomak tırnak görünümü; kandaki oksijen seviyesinin düşüklüğü, kronik akciğer hastalıkları, kalp sorunları, karaciğer sirozu ve sindirim sistemi rahatsızlıklarının habercisi olabiliyor.

3. Kaşık Tırnaklar / Koilonychia (Demir Eksikliği)

3. Kaşık Tırnaklar / Koilonychia (Demir Eksikliği)

Tırnak kenarlarının yukarı doğru kıvrılarak orta kısmının çukurlaşması (bir damla suyu tutabilecek kadar oyuklaşması), tırnağın yumuşamasıyla kendini gösteriyor. Bu tablo en yaygın olarak demir eksikliği anemisi belirtisi olarak kabul ediliyor. Ayrıca vücudun gıdalardan aşırı demir emmesine neden olan hemokromatoz adlı karaciğer rahatsızlığında da görülebiliyor.

4. Terry'nin Tırnakları (Karaciğer ve Şeker Hastalığı)

4. Terry'nin Tırnakları (Karaciğer ve Şeker Hastalığı)

Tırnak yüzeyinin büyük kısmının beyazlaşması, uç kısmında ise dar, kırmızı veya pembe bir bandın oluşması durumudur. Yaşlanmaya bağlı doğal bir süreç olarak gelişebileceği gibi; karaciğer yetmezliği, kalp yetmezliği veya diyabet gibi ciddi kronik hastalıkların işareti olabileceği uyarısı yapılıyor.

5. Beau Çizgileri (Enfeksiyon ve Hücre Duraklaması)

5. Beau Çizgileri (Enfeksiyon ve Hücre Duraklaması)

Tırnak boyunca enlemesine (yatay) uzanan oluk ve çukurlar, tırnak büyümesinin geçici olarak durmasından kaynaklanıyor. Beau çizgilerinin temel nedenleri arasında şunlar yer alıyor:

  • COVID-19, kızamık, zatürre ve kızıl gibi yüksek ateşle seyreden ağır hastalıklar

  • Kontrol altına alınmamış diyabet ve periferik arter (damar) hastalıkları

  • Çinko eksikliği, kemoterapi tedavisi ve retinoid grubu ilaçlar

  • Manikür, akrilik tırnak ve kapı sıkışması gibi fiziksel travmalar

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6. Tırnak Ayrılması / Onikoliz (Tiroid ve Mantar)

6. Tırnak Ayrılması / Onikoliz (Tiroid ve Mantar)

Tırnağın tırnak yatağından gevşeyerek ayrılması durumudur. Ayrılan bölge beyaz, sarı veya yeşilimsi bulanık bir renk alır. Fiziksel yaralanmalar ve tırnak yapıştırıcılarına verilen reaksiyonların yanı sıra; tiroid bezi hastalıkları ve sedef hastalığı da tırnak ayrılmasına sebep olabiliyor.

7. Sarı Tırnak Sendromu (Kronik Akciğer Sorunları)

7. Sarı Tırnak Sendromu (Kronik Akciğer Sorunları)

Tırnakların kalınlaşması, uzama hızının belirgin şekilde yavaşlaması ve sarımsı bir renk almasıyla tanımlanır. Kütikülün kaybolabildiği bu durum, kronik bronşit gibi solunum yolu hastalıklarının veya vücutta sıvı birikmesine yol açan lenfödem rahatsızlığının belirtisi olabiliyor.

Dikey Çizgiler Yaşlanma İşareti Olabilir

Dikey Çizgiler Yaşlanma İşareti Olabilir

Tırnaklar üzerinde yukarıdan aşağıya uzanan dikey çizgiler ise genellikle doğal yaşlanma sürecinin bir parçasıdır ve tehlike arz etmez. Ancak cilt kuruluğu, egzama, demir eksikliği ve tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidi) durumlarında da dikey çizgilenmeler ve tırnak kırılmaları artabilir.

Uzmanlar tırnaklarınızda yeni başlayan, geçmeyen veya rengi değişen çizgiler, çukurlar veya biçim bozuklukları fark ettiğinizde altta yatan nedeni belirlemek için bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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