Tırnağınızdaki Bu 7 Değişikliğe Sakın "Geçer" Demeyin
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Günlük hayatta sıkça gözden kaçırılan tırnak değişiklikleri, vücudun iç organ sağlığı ve genel durumu hakkında kritik ipuçları barındırıyor. Dermatoloji ve dahiliye uzmanlarının uyarılarına göre; tırnaklarda meydana gelen renk, biçim veya doku değişimleri, basit bir vitamin eksikliğinden kalp ve akciğer hastalıklarına kadar pek çok ciddi tıbbi sorunun ilk belirtisi olabiliyor.
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1. Tırnak Çukurlaşması (Sedef ve Cilt Hastalıkları)
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2. Çomak Tırnak (Kalp ve Akciğer Uyarısı)
3. Kaşık Tırnaklar / Koilonychia (Demir Eksikliği)
4. Terry'nin Tırnakları (Karaciğer ve Şeker Hastalığı)
5. Beau Çizgileri (Enfeksiyon ve Hücre Duraklaması)
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6. Tırnak Ayrılması / Onikoliz (Tiroid ve Mantar)
7. Sarı Tırnak Sendromu (Kronik Akciğer Sorunları)
Dikey Çizgiler Yaşlanma İşareti Olabilir
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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