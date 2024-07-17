Telaş Başladı: YKS'nin Açıklanmasının Ardından Bir Gencin İBB Yurdunu Tanıttığı Video Viral Oldu

Binlerce öğrencinin geleceğini belirleyecek olan YKS sonuçları açıklandı. Öğrenciler hayallerindeki meslek, bölüm ya da üniversiteden önce kalacak yer ve yurt sorunu üzerine düşünmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir öğrencinin İBB'nin öğrenci yurdunu tanıttığı video sınavın açıklanmasıyla yeniden viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir oteli aratmayan o videoya "Her öğrenci bunu hak ediyor." yorumları yapıldı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın