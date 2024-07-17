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Telaş Başladı: YKS'nin Açıklanmasının Ardından Bir Gencin İBB Yurdunu Tanıttığı Video Viral Oldu

Telaş Başladı: YKS'nin Açıklanmasının Ardından Bir Gencin İBB Yurdunu Tanıttığı Video Viral Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 19:49

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Binlerce öğrencinin geleceğini belirleyecek olan YKS sonuçları açıklandı. Öğrenciler hayallerindeki meslek, bölüm ya da üniversiteden önce kalacak yer ve yurt sorunu üzerine düşünmeye başladı.

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Bir öğrencinin İBB'nin öğrenci yurdunu tanıttığı video sınavın açıklanmasıyla yeniden viral oldu.

Bir öğrencinin İBB'nin öğrenci yurdunu tanıttığı video sınavın açıklanmasıyla yeniden viral oldu.

Bir oteli aratmayan o videoya "Her öğrenci bunu hak ediyor." yorumları yapıldı.

Bir oteli aratmayan o videoya "Her öğrenci bunu hak ediyor." yorumları yapıldı.

İşte o video;

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