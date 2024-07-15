Mezuniyetine Kucağında Kızıyla Katılan Bir Anne Birçok Kadına İlham Verdi: "Zorluklara Rağmen Başardık Kızım"

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sevgiiiaydin/...
Ebeveyn olmak oldukça zor ve sorumluluk isteyen bir iş.Ebeveyn olmak, bir çocuğun hayatını şekillendirmek, ona doğru değerleri öğretmek ve onu dünyaya hazırlamak anlamına geliyor. Bu sebeple pek çok kişi, ebeveyn olduktan sonra hayatını tamamen değiştirmek zorunda kalabiliyor.
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Bir kadın, mezuniyet törenine kucağında minik kızıyla katıldı.
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Törendeki bütün kadınların gururla izlediği o anları ""Biz tüm zorluklara rağmen başardık kızım." notuyla paylaştı.
İşte o video;
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