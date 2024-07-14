Almanya'da Münih Teknik Üniversitesi'nde Öğrenim Gören Bir Öğrenci Yemekhane Fiyatlarını Paylaştı

Öğrenciler, artan maliyetlerin ağırlığı altında eziliyor. Bu durum, onları ekonomik olarak zorlu bir duruma sokuyor. Gün geçtikçe artan yaşam maliyetleri, öğrencilerin hayatlarını daha da karmaşık hale getiriyor. Bu durum, onların eğitim hayatlarına odaklanmalarını engelliyor ve stres seviyelerini artırıyor.
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Münih Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören bir öğrenci, yemekhane fiyatlarını paylaştı.
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Fiyat, eğitime ve öğrenciye verilen değeri bir kere daha ortaya koydu.
İşte o video;
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