Mezuniyetinde Annesine Cüppe Giydiren Genç Kız Yoldan Geçen Bir Kişinin Sözleriyle Neye Uğradığını Şaşırdı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yaren.gucluu/...
Bu yıl mezuniyet törenlerinde pek çok öğrenci, emekleri için teşekkür etmek amacıyla cüppe ve keplerini ebeveynlerine giydirdi. Bu duygusal anlar sosyal medyada kısa sürede bir video akımına dönüştü.
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Bir Genç Kız da mezuniyetinde cüppesini annesine giydirmek istedi.
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Fakat o sırada oradan geçen bir şahsın sözleriyle neye uğradığını şaşırdı.
İşte o anlar;
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öküz desek öküz darılır
Aynen öküz yapmaz şunu. Anca insandan beklenir hareket.
ülkemde yine sevgi ve saygının iç içe olduğu sıradan bir gün
Kız güzel yapıştırmış bol küfürlü cevabı. Çünkü küfürsüz yaşamak mümkün değil bu insanların arasında. Mutlu bir canlı görmeye bile tahammülleri yok. Mide bul... Devamını Gör
Emel videodaki adam muhtemelen bu dediğin amaçları gütmüyor bence başkalarına öfkelenip bu videoya yazıyorsun gibi