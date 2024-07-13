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Mezuniyetinde Annesine Cüppe Giydiren Genç Kız Yoldan Geçen Bir Kişinin Sözleriyle Neye Uğradığını Şaşırdı

Mezuniyetinde Annesine Cüppe Giydiren Genç Kız Yoldan Geçen Bir Kişinin Sözleriyle Neye Uğradığını Şaşırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 16:27

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Bu yıl mezuniyet törenlerinde pek çok öğrenci, emekleri için teşekkür etmek amacıyla cüppe ve keplerini ebeveynlerine giydirdi. Bu duygusal anlar sosyal medyada kısa sürede bir video akımına dönüştü.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yaren.gucluu/...
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Bir Genç Kız da mezuniyetinde cüppesini annesine giydirmek istedi.

Bir Genç Kız da mezuniyetinde cüppesini annesine giydirmek istedi.

Fakat o sırada oradan geçen bir şahsın sözleriyle neye uğradığını şaşırdı.

Fakat o sırada oradan geçen bir şahsın sözleriyle neye uğradığını şaşırdı.

İşte o anlar;

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twitter.com

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twitter.com
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lily

öküz desek öküz darılır

Emel

Aynen öküz yapmaz şunu. Anca insandan beklenir hareket.

Cilveli Ahmet Hoca

ülkemde yine sevgi ve saygının iç içe olduğu sıradan bir gün

Emel

Kız güzel yapıştırmış bol küfürlü cevabı. Çünkü küfürsüz yaşamak mümkün değil bu insanların arasında. Mutlu bir canlı görmeye bile tahammülleri yok. Mide bul... Devamını Gör

Cilveli Ahmet Hoca

Emel videodaki adam muhtemelen bu dediğin amaçları gütmüyor bence başkalarına öfkelenip bu videoya yazıyorsun gibi