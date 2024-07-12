Mangal Yaparken Verdikleri Siparişe "Kurye Aç Gelsin" Notu Düşen Gençler Gelen Kuryeyi Elleriyle Besledi

Türkiye gerçekten ilginçlikler ülkesi. Her gün birbirinden ilginç haberlerle karşılaşabiliyoruz. Bunların pek çoğu da neyseki kalpleri ısıtan olaylar oluyor.
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Bir grup genç, mangal yaparken verdikleri siparişe "Sahildeyiz, mangal yapıyoruz. Kurye de aç gelsin." notunu düştü.
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Gelen kuryeyi elleriyle besleyen gençlerin bu hareketi beğeni topladı.
İşte o video;
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