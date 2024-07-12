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Mangal Yaparken Verdikleri Siparişe "Kurye Aç Gelsin" Notu Düşen Gençler Gelen Kuryeyi Elleriyle Besledi

Mangal Yaparken Verdikleri Siparişe "Kurye Aç Gelsin" Notu Düşen Gençler Gelen Kuryeyi Elleriyle Besledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 00:18

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Türkiye gerçekten ilginçlikler ülkesi. Her gün birbirinden ilginç haberlerle karşılaşabiliyoruz. Bunların pek çoğu da neyseki kalpleri ısıtan olaylar oluyor.

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Bir grup genç, mangal yaparken verdikleri siparişe "Sahildeyiz, mangal yapıyoruz. Kurye de aç gelsin." notunu düştü.

Bir grup genç, mangal yaparken verdikleri siparişe "Sahildeyiz, mangal yapıyoruz. Kurye de aç gelsin." notunu düştü.

Gelen kuryeyi elleriyle besleyen gençlerin bu hareketi beğeni topladı.

Gelen kuryeyi elleriyle besleyen gençlerin bu hareketi beğeni topladı.

İşte o video;

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