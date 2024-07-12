ASMR Gibi: Arabasını Foşur Foşur Yıkayan Gencin Videosunu İzlerken Rahatlayacaksınız

Birçok kişi için temizlik videoları, adeta bir rahatlama terapisi etkisi yaratıyor. Bu videolar, izleyenler üzerinde sakinleştirici bir etki bırakıyor ve onlara huzur veriyor. Temizlik videolarının bu denli etkili olmasının nedeni, izleyicilerin düzen ve temizlik karşısında hissettikleri memnuniyet ve tatmin duygusu.