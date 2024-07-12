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ASMR Gibi: Arabasını Foşur Foşur Yıkayan Gencin Videosunu İzlerken Rahatlayacaksınız

ASMR Gibi: Arabasını Foşur Foşur Yıkayan Gencin Videosunu İzlerken Rahatlayacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 22:08

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Birçok kişi için temizlik videoları, adeta bir rahatlama terapisi etkisi yaratıyor. Bu videolar, izleyenler üzerinde sakinleştirici bir etki bırakıyor ve onlara huzur veriyor. Temizlik videolarının bu denli etkili olmasının nedeni, izleyicilerin düzen ve temizlik karşısında hissettikleri memnuniyet ve tatmin duygusu.

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Bir adam, arabasını tüm detaylarıyla temizlediği videoyu paylaştı.

Bir adam, arabasını tüm detaylarıyla temizlediği videoyu paylaştı.

Ortaya sıkan görüntüler izleyenlerde adeta hipnoz etkisi yarattı.

Ortaya sıkan görüntüler izleyenlerde adeta hipnoz etkisi yarattı.

İşte o video;

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