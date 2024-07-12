Bir Genetik Mühendisi Yaptığı Deneyle Sineklerin Bakteri Açısından Ne Kadar Tehlikeli Olabileceğini Gösterdi

Yazın gelmesiyle birlikte, kara sinek kabusu da başladı. Bu minik canlıların yarattığı kabus, geceleri uykularımızı bölüyor, gün içinde de huzurumuzu kaçırıyor. Sıcak hava ve nem, sineklerin çoğalmasına zemin hazırlıyor ve bu durum, yaşam kalitemizi ciddi anlamda düşürüyor. Sadece fiziksel rahatsızlık değil, bakteriyel sorunları da beraberinde getiriyor.
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Sosyal medyada bakterilerle ilgili çeşitli deneyler yapan "genetik_muhendisii", kara sineklerin bakteriyel tehlikesini göstermek için de bir deney gerçekleştirdi.
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Ortaya çıkan sonuç, mideleri ağızlara getirirken sineklerle ilgili endişeleri de arttırdı.
İşte o video;
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