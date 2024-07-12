Gözlük Kullananlar Anlar:Bir Optisyen Farklı Göz Numarasına Sahip İnsanların Nasıl Gördüğünü Gösterdi

Göz sağlığına dair problemler, günümüzde oldukça yaygın bir durum haline geldi. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan bu sorun, yaşam kalitesini doğrudan etkileyor.
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'kubasiktv' isimli sosyal medya kullanıcısı, farklı göz numaralarına sahip insanların nasıl gördüğünü gösterdiği videolar paylaşıyor.
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Bir mercek yardımıyla olması gereken görüntüyle karşılaştırdığı videolar, göz bozukluklarının hayatı nasıl etkilediğini net bir şekilde ortaya koyuyor.
İşte o videolardan biri;
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2 numara,benden kötüleride varmış...😁👍👍