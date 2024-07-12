Bunlar Nasıl Paralar? Sosyal Medyada Viral Olan Su Altı Villası Görenleri Büyüledi

Tüm Ülke Meseleleri Hakkında Söyleyecek Sözü Olan Mustafa Sarıgül Sokak Köpekleri Konusunda da Yorum Yaptı

YouTuber Orkun Işıtmak Yunanistan'da 20 Euro'ya Dünyaları Yedi: "Bodrum'a Gideceğine Yunanistan'a Git"

Azerilere “Atatürk Sizin İçin Ne kadar Önemli” Sorusu Soruldu Gelen Yanıtlar Tebessüm Ettirdi

Yeni Nesil İlişkilere İsyan Eden Genç Kız: "Çıkma Teklifini Kaldırmıştınız da Ayrılmayı Niye Kaldırdınız?"

"Her şey Sizin Bildiğiniz Gibi Olmak Zorunda Değil": Mahmut Tuncer de Sokak Köpekleri Kararına Tepki Gösterdi

Alkışlar Çoban Zeynep'e: LGS'de İlçe Birincisi Oldu

Daha Neler Göreceğiz? Yakın Temaslı Meditasyon Görüntüleri Görenleri Şoke Etti