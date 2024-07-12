Uçak Korkusu Olan İzlemesin:Dünyanın En Ucuz Havayolu Şirketiyle Seyahat Eden Adam Uçaktan Görüntüler Paylaştı

Uçak seyahatleri, pek çok kişi üzerinde fobi oluşturan bir durum. Bu durum, birçok kişinin uçakları tercih etmemesine ve alternatif ulaşım yöntemlerini seçmesine yol açıyor. Bir yolculuk öncesi, seyahat edecekleri şirket ile ilgili geniş araştırmalara girişebiliyorlar.
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Bir sosyal medya kullanıcısı dünyanın en ucuz havayolu şirketi ile seyahat ettiği anları paylaştı.
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Video, sadece izlerken bile ufak çaplı bir panik yaşattı.
İşte o video;
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