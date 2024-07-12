Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Düğünde Davuluyla Gösterisini Yapmak İsteyen Davulcu Biraz Fazla Gaza Gelince Talihsiz Bir Kaza Yaşadı

Bir Düğünde Davuluyla Gösterisini Yapmak İsteyen Davulcu Biraz Fazla Gaza Gelince Talihsiz Bir Kaza Yaşadı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 18:23

İçerik Devam Ediyor

Düğünler, Türk toplumunun en önemli sosyal etkinliklerinden biridir ve bu etkinliklerin en can alıcı noktası ise müziktir. Davulcular ülkemizdeki düğünlerde coşkunun ve neşenin temel taşıyıcısıdır. Ritimleriyle ve tarzlarıyla düğünün atmosferini belirlerler.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir düğünde davulcu, müziğin ritmine kapıldı ve masanın üzerine çıktı.

Bir düğünde davulcu, müziğin ritmine kapıldı ve masanın üzerine çıktı.

Masa bir anda kırılınca yaptığı küçük gösteri de yarım kaldı.

Masa bir anda kırılınca yaptığı küçük gösteri de yarım kaldı.

İşte o anlar;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın