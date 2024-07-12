Bir Düğünde Davuluyla Gösterisini Yapmak İsteyen Davulcu Biraz Fazla Gaza Gelince Talihsiz Bir Kaza Yaşadı

Düğünler, Türk toplumunun en önemli sosyal etkinliklerinden biridir ve bu etkinliklerin en can alıcı noktası ise müziktir. Davulcular ülkemizdeki düğünlerde coşkunun ve neşenin temel taşıyıcısıdır. Ritimleriyle ve tarzlarıyla düğünün atmosferini belirlerler.