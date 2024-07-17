Haklı mı Abartı mı? YKS'de 1748’inci Olduğu İçin Ağlayan Genç Kız Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Geçtiğimiz aylarda binlerce genç üniversite hayali için belki de hayatlarının geri kalanını belirleyecek olan sınava girdi. Sınav sonuçları açıklanınca da kimi evlere neşe hakim olurken kimilerinde ise hüzün vardı.
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Sosyal medyada ilk 1000'e girme hayali olan genç kızın 1748’inci olduğunu öğrendiği anda yaşadığı hayal kırıklığı sosyal medyada viral oldu.
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Kimileri hüngür hüngür ağlayan genç kızın tepkisini abartı bulurken kimileri ise emeğinin karşılığını alamadığını düşündüğü için yaşadığı yıkımı normal buldu.
İşte o anlar;
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