İş Yerinin Tuvaletinde Ağladığı İçin Servisi Kaçıran Genç Kız Ekonomiden Lidyalılara Kadar Her Şeye İsyan Etti

Çalışma hayatı elbette zor. Ekonominin kötü olması, insanlara ve özellikle gençlere beğenmedikleri işleri bırakıp başka alanlarda kendilerini deneme konusunda risk alma şansı vermiyor. Bu da onları hiç bitmeyen bir döngüye sokuyor.
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Bir genç kız, iş yerinin tuvaletinde yoğunluktan dolayı yaşadığı yorgunluk sebebiyle ağlarken servisi kaçırdı.
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Ablasının kendisini alması için beklediği sırada derdini anlatan genç kız, ülkemizin ekonomisinden Lidyalılara kadar para ile ilgili her şeye isyan etti.
İşte o video;
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