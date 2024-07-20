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Bu Nasıl Cesaret? Hayvanlara Kayropraktik Tedavi Uygulayan Doktor Bu Sefer de Bir Aslanı Kütletti

Bu Nasıl Cesaret? Hayvanlara Kayropraktik Tedavi Uygulayan Doktor Bu Sefer de Bir Aslanı Kütletti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 18:55 Son Güncelleme: 20.07.2024 - 18:59

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Daha önce kediden yılana pek çok hayvana kayropraktik tedavi uygulayan doktorun videolarına rastlamışsınızdır. Kendisi, insanlar üzerinde sayısız faydası olan bu tedaviyi hem evcil hem de vahşi hayvanlara da uygulayarak her birinin omurga saplığına destek oluyor.

Bir videosunu sizinle burada paylaşmıştık;

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Kendisi şimdi de bir aslana aynı tedaviyi uyguladı.

Kendisi şimdi de bir aslana aynı tedaviyi uyguladı.

Aslanın rahatladığı o anlar beğeni toplarken görenler doktorun cesaretine hayran kaldı.

Aslanın rahatladığı o anlar beğeni toplarken görenler doktorun cesaretine hayran kaldı.

İşte o video;

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