Hindistan'da Bir Bebeğin Üzerinden İneğin Geçirildiği İlginç Gelenek izleyenlerin Yüreğini Ağzına Getirdi

Farklı kültürlerin renkli dünyasında, birbirinden çeşitli geleneklerle karşılaşabiliyoruz. Bu gelenekler, her ne kadar bizlere yabancı ve ilginç gelse de, dünya üzerindeki çeşitliliğin ve kültürel zenginliğin birer parçası. Fakat bazı gelenek ve ritüellere akıl sır erdirmek pek mümkün olmayabiliyor.