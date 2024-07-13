Şişman Olduğu İçin Göbeğini Yalayamayan Kedinin O Anlarını İzlerken Ekranı Isırmak İsteyeceksiniz

Kediler, gezegenimizin en büyüleyici canlıları. Onlar adeta, kendi dünyalarında yaşayan, bizimle aynı evrende ama farklı bir boyutta var olan gizemli yaratıklar. Her bir haraketleriyle hayatımıza renk katan kediler, bazen oldukça komik de olabiliyor.
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Sosyal medyada şişman olduğu için kendi göbeğini kaşıyamayan bir kedinin o anları viral oldu.
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Yoğun çabaları sonucu başarıyla ulaşan kesinin sevimli anları kalpleri ısıttı.
İşte o anlar;
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