Tüm Ülke Meseleleri Hakkında Söyleyecek Sözü Olan Mustafa Sarıgül Sokak Köpekleri Konusunda da Yorum Yaptı

Son dönemde ülkemizin gündemini meşgul eden önemli konulardan biri sokak köpekleri meselesi. Bu konu, toplumun her kesiminden insanları ilgilendiren ve üzerinde durulması gereken bir durum haline geldi. Fakat bu durum için bulunan çözüm pek çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.