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Tüm Ülke Meseleleri Hakkında Söyleyecek Sözü Olan Mustafa Sarıgül Sokak Köpekleri Konusunda da Yorum Yaptı

Tüm Ülke Meseleleri Hakkında Söyleyecek Sözü Olan Mustafa Sarıgül Sokak Köpekleri Konusunda da Yorum Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 19:09

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Son dönemde ülkemizin gündemini meşgul eden önemli konulardan biri sokak köpekleri meselesi. Bu konu, toplumun her kesiminden insanları ilgilendiren ve üzerinde durulması gereken bir durum haline geldi. Fakat bu durum için bulunan çözüm pek çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

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Ülkedeki hemen hemen her mesele ile ilgili mutlaka yorum yapan Mustafa Sarıgül, sokak köpekleri meselesine de değindi.

Ülkedeki hemen hemen her mesele ile ilgili mutlaka yorum yapan Mustafa Sarıgül, sokak köpekleri meselesine de değindi.

"4 ayaklılardan değil 2 ayaklılardan kork" dediği videoyu 'yasayı geri çek' notuyla paylaştı.

"4 ayaklılardan değil 2 ayaklılardan kork" dediği videoyu 'yasayı geri çek' notuyla paylaştı.

İşte o video;

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kayra han

Popülizmin ete kemiğe bürünmüş hali bu adam yemin ederim. En son ne zaman sokak köpeği olan bir sokaktan geçtin ya da çocuğunu geçirdin? Milyon dolarlık vill... Devamını Gör

Osman Elmallı

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