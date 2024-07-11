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Yine Sinirlenecek: Buket Aydın'ın İsmini Duyan Fatih Altaylı'nın Verdiği 'Iyy' Tepkisi Gündem Oldu

Yine Sinirlenecek: Buket Aydın'ın İsmini Duyan Fatih Altaylı'nın Verdiği 'Iyy' Tepkisi Gündem Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 11:05

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Geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında Gazeteci Şaban Sevinç'in 'kredi kartı' göndermesi sebebiyle yayını terk eden Buket Aydın'ın hem yayındaki bu hareketi hem de yayında taktığı saat olay olmuştu.

Sizinle burada paylaşmıştık;

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Youtube kanalında gündemi değerlendiren Fatih Altaylı'ya da Buket Aydın sorusu soruldu.

Youtube kanalında gündemi değerlendiren Fatih Altaylı'ya da Buket Aydın sorusu soruldu.

Aydın'ın ismini duyar duymaz 'Iyy' tepkisi veren Altaylı, "Benim vaktim kıymetli. Adını andığın (Buket Aydın) kişiden bahsedecek halim yok. Bunları niye televizyona çıkarırlar? Güzellik salonu sahibi mi?" dedi.

Aydın'ın ismini duyar duymaz 'Iyy' tepkisi veren Altaylı, "Benim vaktim kıymetli. Adını andığın (Buket Aydın) kişiden bahsedecek halim yok. Bunları niye televizyona çıkarırlar? Güzellik salonu sahibi mi?" dedi.

İşte o anlar;

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