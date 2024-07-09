Kredi Kartı Göndermesi Yapılan Buket Aydın Canlı Yayını Terk Etti

Gazeteci Şaban Sevinç ve Buket Aydın ‘tv100’ kanalına konuk oldular. Ancak stüdyoda gergin anlar yaşandı ve Şaban Sevinç’in Buket Aydın’a kredi kartı göndermesi sonucu Aydın, adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Şaban Sevinç, “Parayla pek çok şey alabilirsin ama CHP delegesini alamazsın.” diyerek sözlerine başladı.
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Ardından ise Sevinç’in “Kredi kartıyla saat almaya benzemiyor.” demesiyle Buket Aydın, “Ben kredi kartıyla saat almadım.” dedi ve ayaklandı.
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Şaban Sevinç’e, “Haddini bil, bu adam çok saygısız ve terbiyesiz bir insan ben bu yayını terk ediyorum. Ben bu kadar rezil seviyesiz bir kişiyle yayına devam etmem. Hadsizsin Şaban Sevinç.” sözlerini kullandı.
İşte o anlar 👇
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Ağzına sağlık şaban Sevinç 😅
Kartın limiti onun mazot parasına yetmemiştir yoksa kaçırır mı hiç? Havada kapar valla zarfıyla falan yutar 🤣
yayında bulunması gerekenler yayında kaldı ne güzel....