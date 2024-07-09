Kredi Kartı Göndermesi Yapılan Buket Aydın Canlı Yayını Terk Etti

Gazeteci Şaban Sevinç ve Buket Aydın ‘tv100’ kanalına konuk oldular. Ancak stüdyoda gergin anlar yaşandı ve Şaban Sevinç’in Buket Aydın’a kredi kartı göndermesi sonucu Aydın, adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Şaban Sevinç, “Parayla pek çok şey alabilirsin ama CHP delegesini alamazsın.” diyerek sözlerine başladı.