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Kredi Kartı Göndermesi Yapılan Buket Aydın Canlı Yayını Terk Etti

Kredi Kartı Göndermesi Yapılan Buket Aydın Canlı Yayını Terk Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 23:23

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Gazeteci Şaban Sevinç ve Buket Aydıntv100’ kanalına konuk oldular. Ancak stüdyoda gergin anlar yaşandı ve Şaban Sevinç’in Buket Aydın’a kredi kartı göndermesi sonucu Aydın, adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Şaban Sevinç, “Parayla pek çok şey alabilirsin ama CHP delegesini alamazsın.” diyerek sözlerine başladı.

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Ardından ise Sevinç’in “Kredi kartıyla saat almaya benzemiyor.” demesiyle Buket Aydın, “Ben kredi kartıyla saat almadım.” dedi ve ayaklandı.

Ardından ise Sevinç’in “Kredi kartıyla saat almaya benzemiyor.” demesiyle Buket Aydın, “Ben kredi kartıyla saat almadım.” dedi ve ayaklandı.

Şaban Sevinç’e, “Haddini bil, bu adam çok saygısız ve terbiyesiz bir insan ben bu yayını terk ediyorum. Ben bu kadar rezil seviyesiz bir kişiyle yayına devam etmem. Hadsizsin Şaban Sevinç.” sözlerini kullandı.

Şaban Sevinç’e, “Haddini bil, bu adam çok saygısız ve terbiyesiz bir insan ben bu yayını terk ediyorum. Ben bu kadar rezil seviyesiz bir kişiyle yayına devam etmem. Hadsizsin Şaban Sevinç.” sözlerini kullandı.

İşte o anlar 👇

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Dilan Gül

Ağzına sağlık şaban Sevinç 😅

misericordia

Kartın limiti onun mazot parasına yetmemiştir yoksa kaçırır mı hiç? Havada kapar valla zarfıyla falan yutar 🤣

selahattin Gürel

yayında bulunması gerekenler yayında kaldı ne güzel....