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Mustafa Sarıgül CHP’nin Işık Açma-Kapama Çağrısına Katıldı: “Artık Ampulleri Söndürmek Kafi Değil”

Mustafa Sarıgül CHP’nin Işık Açma-Kapama Çağrısına Katıldı: “Artık Ampulleri Söndürmek Kafi Değil”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 22:12

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Özgür Özel, CHP’nin TBMM Grup Toplantısı’nda ekonomiden şikayetçi olan vatandaşlara eylem çağrısında bulundu. Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılması için herkesi bu akşam saat 21.00’da ışıklarını açmaya ve kapatmaya davet etti. Siyasetçi Mustafa Sarıgül de eyleme katılanlar arasındaydı.

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Sarıgül, paylaşımını “Saat 21.00 ampulleri söktük.” notuyla yaparken “Artık ampulleri söndürmek kafi değil, ampulleri komple çıkarmanın zamanı." sözlerini kullandı.

Sarıgül, paylaşımını “Saat 21.00 ampulleri söktük.” notuyla yaparken “Artık ampulleri söndürmek kafi değil, ampulleri komple çıkarmanın zamanı." sözlerini kullandı.

İşte o anlar 👇

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