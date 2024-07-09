Mustafa Sarıgül CHP’nin Işık Açma-Kapama Çağrısına Katıldı: “Artık Ampulleri Söndürmek Kafi Değil”

Özgür Özel, CHP’nin TBMM Grup Toplantısı’nda ekonomiden şikayetçi olan vatandaşlara eylem çağrısında bulundu. Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılması için herkesi bu akşam saat 21.00’da ışıklarını açmaya ve kapatmaya davet etti. Siyasetçi Mustafa Sarıgül de eyleme katılanlar arasındaydı.