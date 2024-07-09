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Yurdun Dört Bir Yanından Özgür Özel’in Çağrı Yaptığı Işık Açma-Kapama Eylemine Katılanlar

Yurdun Dört Bir Yanından Özgür Özel’in Çağrı Yaptığı Işık Açma-Kapama Eylemine Katılanlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 21:46 Son Güncelleme: 09.07.2024 - 21:52

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TBMM Grup Toplantısı’nda Özgür Özel tüm Türkiye’ye eylem çağrısında bulunmuştu. Asgari ücrete ve emekli maaşına zam yapılmaması hakkında düşüncelerini belirten Özel, 'Asgari ücrete zam istiyorsanız, asgari ücret artsın istiyorsanız bu akşam saat 9’da başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. Işıklar uzaydan görülecek. Kendinizi gösterin, zam isteyenler ayağa kalksın. Zammı söke söke alacağız...' ifadelerini kullanmıştı. Özgür Özel'in ''Ayağa Kalk Türkiye'' mesajına cevap veren işçi ve memurlar görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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Eylem saat 21.00’da ülkenin birçok yerinde gerçekleşirken ilk görüntüler CHP Genel Merkezi’nden geldi.

Eylem saat 21.00’da ülkenin birçok yerinde gerçekleşirken ilk görüntüler CHP Genel Merkezi’nden geldi.

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Ardından ise vatandaşların kayda aldığı videolar da sosyal medyada paylaşıldı.

Ardından ise vatandaşların kayda aldığı videolar da sosyal medyada paylaşıldı.

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Özal Tunç

bu halk Fransa'da ki çiftçilerin yaptığı gibi yapmazsa olmaz bu iş

Kamil Hepdogru

Ben de fransadaki ciftcilerin yaptiklarinin tipatip aynisini yapsam fransa bana oturum verir mi? %#@€@&€

Balkan Türkleri

Milletvekili maaşları artıyor,memur maaşları artıyor,vergi artıyor,kiralar artıyor,fiyatlar artıyor ama asgari ücretliye gelince yok enflasyonla mücadele edi... Devamını Gör

Rick

Asgari ücrete zam yapılınca ne oluyor en fazla 2 ay sonra başa dönüyoruz. Boş boş işler.

Seremoni

Aydınlanmıştır Türkiye bu kadar basitmiş meğer 😁