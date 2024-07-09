Yurdun Dört Bir Yanından Özgür Özel’in Çağrı Yaptığı Işık Açma-Kapama Eylemine Katılanlar

TBMM Grup Toplantısı’nda Özgür Özel tüm Türkiye’ye eylem çağrısında bulunmuştu. Asgari ücrete ve emekli maaşına zam yapılmaması hakkında düşüncelerini belirten Özel, 'Asgari ücrete zam istiyorsanız, asgari ücret artsın istiyorsanız bu akşam saat 9’da başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. Işıklar uzaydan görülecek. Kendinizi gösterin, zam isteyenler ayağa kalksın. Zammı söke söke alacağız...' ifadelerini kullanmıştı. Özgür Özel'in ''Ayağa Kalk Türkiye'' mesajına cevap veren işçi ve memurlar görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
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Eylem saat 21.00’da ülkenin birçok yerinde gerçekleşirken ilk görüntüler CHP Genel Merkezi’nden geldi.
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Ardından ise vatandaşların kayda aldığı videolar da sosyal medyada paylaşıldı.
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bu halk Fransa'da ki çiftçilerin yaptığı gibi yapmazsa olmaz bu iş
Ben de fransadaki ciftcilerin yaptiklarinin tipatip aynisini yapsam fransa bana oturum verir mi? %#@€@&€
Milletvekili maaşları artıyor,memur maaşları artıyor,vergi artıyor,kiralar artıyor,fiyatlar artıyor ama asgari ücretliye gelince yok enflasyonla mücadele edi... Devamını Gör
Asgari ücrete zam yapılınca ne oluyor en fazla 2 ay sonra başa dönüyoruz. Boş boş işler.
Aydınlanmıştır Türkiye bu kadar basitmiş meğer 😁