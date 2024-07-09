Bodrum İlkleri Yaşıyor: Esnaflar Geçen Senelere Nazaran Yoğunluk Olmadığı İçin İsyanda

Yüksek fiyatlarla aklımıza kazınan Bodrum, bu yıl Yunanistan’da kapıda vize uygulaması başlaması ve ekonominin de etkisiyle geçen yıllara nazaran çok rağbet görmedi. Tabii bu esnafların iddiası. Bayramda Bodrum’a giren araç sayısı her sezon olduğu gibi bu sezon da dudak uçuklatmıştı.