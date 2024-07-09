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Bodrum İlkleri Yaşıyor: Esnaflar Geçen Senelere Nazaran Yoğunluk Olmadığı İçin İsyanda

Bodrum İlkleri Yaşıyor: Esnaflar Geçen Senelere Nazaran Yoğunluk Olmadığı İçin İsyanda

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 21:20

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Yüksek fiyatlarla aklımıza kazınan Bodrum, bu yıl Yunanistan’da kapıda vize uygulaması başlaması ve ekonominin de etkisiyle geçen yıllara nazaran çok rağbet görmedi. Tabii bu esnafların iddiası. Bayramda Bodrum’a giren araç sayısı her sezon olduğu gibi bu sezon da dudak uçuklatmıştı.

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Bodrum esnafları sosyal medya hesaplarından bir bir sezonun boş geçtiğine dair paylaşımlar yapıyor.

Bodrum esnafları sosyal medya hesaplarından bir bir sezonun boş geçtiğine dair paylaşımlar yapıyor.

İbrahim Haskoğlu ise paylaşımlar için “Bodrum esnafı, 'Yunan adalarına kapıda vize uygulamasını' sonlandırın şeklinde taleplerde bulunuyor. Siz milleti yıllardır dolandırdınız ve karşılığında da 'Serbest piyasa dediniz' İnsanlar da istediği ülkeye gitmek de özgür.” sözlerini kullandı.

İbrahim Haskoğlu ise paylaşımlar için “Bodrum esnafı, 'Yunan adalarına kapıda vize uygulamasını' sonlandırın şeklinde taleplerde bulunuyor. Siz milleti yıllardır dolandırdınız ve karşılığında da 'Serbest piyasa dediniz' İnsanlar da istediği ülkeye gitmek de özgür.” sözlerini kullandı.

İşte o anlar 👇

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