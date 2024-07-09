Bu Sefer Hindistan Değil: Adana’da Halka Tatlısı Yapan Usta Hijyeni Sorgulattı

Söz konusu yeme-içme olunca hijyen konusunda herkesin hassas olması bekleniyor. Ancak yediklerimizin ne koşullarda hazırlandıklarına pek de şahit olamıyoruz. Özellikle sokak lezzetleri denince titizliğe önem verenlere bi’ kal geliyor. Sokak lezzetlerinde hijyen denince de bilirsiniz ki listenin ilk ismi Hindistan.
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Bu sefer ise konum Hindistan değil, Adana. Halka tatlısı adıyla bilinen bol şerbetli tatlının yapıldığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.
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Ustanın eldiven kullanmaması ve ellerini tatlıyla birlikte şerbete sokması akıl tutulması yaşattı.
İşte o anlar 👇
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El lezzeti önemli, hijyen takıntısı olan aramasın.
Görmeyen göz katlanıyor ben o yüzden görmedim bilmiyorum duymadım 🙈🙊🙉
Kerhane tatlısı zaten olur o kadar 😅
Hijyen arayan fine dining’e gitsin :)