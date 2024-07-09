Bu Sefer Hindistan Değil: Adana’da Halka Tatlısı Yapan Usta Hijyeni Sorgulattı

Söz konusu yeme-içme olunca hijyen konusunda herkesin hassas olması bekleniyor. Ancak yediklerimizin ne koşullarda hazırlandıklarına pek de şahit olamıyoruz. Özellikle sokak lezzetleri denince titizliğe önem verenlere bi’ kal geliyor. Sokak lezzetlerinde hijyen denince de bilirsiniz ki listenin ilk ismi Hindistan.