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Bu Sefer Hindistan Değil: Adana’da Halka Tatlısı Yapan Usta Hijyeni Sorgulattı

Bu Sefer Hindistan Değil: Adana’da Halka Tatlısı Yapan Usta Hijyeni Sorgulattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 20:46

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Söz konusu yeme-içme olunca hijyen konusunda herkesin hassas olması bekleniyor. Ancak yediklerimizin ne koşullarda hazırlandıklarına pek de şahit olamıyoruz. Özellikle sokak lezzetleri denince titizliğe önem verenlere bi’ kal geliyor. Sokak lezzetlerinde hijyen denince de bilirsiniz ki listenin ilk ismi Hindistan.

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Bu sefer ise konum Hindistan değil, Adana. Halka tatlısı adıyla bilinen bol şerbetli tatlının yapıldığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Bu sefer ise konum Hindistan değil, Adana. Halka tatlısı adıyla bilinen bol şerbetli tatlının yapıldığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Ustanın eldiven kullanmaması ve ellerini tatlıyla birlikte şerbete sokması akıl tutulması yaşattı.

Ustanın eldiven kullanmaması ve ellerini tatlıyla birlikte şerbete sokması akıl tutulması yaşattı.

İşte o anlar 👇

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Kzlt

El lezzeti önemli, hijyen takıntısı olan aramasın.

Otto Skorzeny

Görmeyen göz katlanıyor ben o yüzden görmedim bilmiyorum duymadım 🙈🙊🙉

Seremoni

Kerhane tatlısı zaten olur o kadar 😅

misericordia

Hijyen arayan fine dining’e gitsin :)