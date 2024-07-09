Didim Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Paylaştı: Plajların Hali ise İçler Acısıydı

Maalesef henüz çevremizin temiz tutulması konusunda yeterli hassasiyetin gösterilmediğini görüyoruz. Sevilen tatil bölgelerinden Didim için Didim Belediyesi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Belediye personelleri sahillerin temizlenmesi için çalışmalarını sürdürürken turistlere de bir mesajları vardı.