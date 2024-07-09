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Didim Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Paylaştı: Plajların Hali ise İçler Acısıydı

Didim Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Paylaştı: Plajların Hali ise İçler Acısıydı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 18:19

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Maalesef henüz çevremizin temiz tutulması konusunda yeterli hassasiyetin gösterilmediğini görüyoruz. Sevilen tatil bölgelerinden Didim için Didim Belediyesi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Belediye personelleri sahillerin temizlenmesi için çalışmalarını sürdürürken turistlere de bir mesajları vardı.

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Kumlarda mısır koçanları ve midye kabukları adeta cirit atıyordu.

Kumlarda mısır koçanları ve midye kabukları adeta cirit atıyordu.

Didim Belediyesi o anları “Temiz bir çevre için sizin de desteğinize ihtiyacımız var. Çöplerinizi çöp kutularına atarak hem doğamızı koruyabilir hem de geleceğimizi daha güzel bir Didim’e emanet edebiliriz.” notuyla paylaştı.

Didim Belediyesi o anları “Temiz bir çevre için sizin de desteğinize ihtiyacımız var. Çöplerinizi çöp kutularına atarak hem doğamızı koruyabilir hem de geleceğimizi daha güzel bir Didim’e emanet edebiliriz.” notuyla paylaştı.

İşte o anlar 👇

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